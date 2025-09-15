Trump’ın SEC’e atadığı yeni başkandan ilk hamle

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) yeni atanan başkanı Paul Atkins, düzenlemelere daha ölçülü ve iş dünyası dostu bir yaklaşım benimseme sözü verdi. Bu, eski başkan Gary Gensler ve Başkan Joe Biden'ın izlediği agresif uygulama gündeminden keskin bir ayrılışı işaret ediyor.

Atkins, kendi liderliğindeki SEC'in, şirketlere cezai işlem uygulanmadan önce teknik ihlaller konusunda adil bir bildirimde bulunulmasını sağlarken, "dolandırıcıları" hedef almaya odaklanacağını söyledi. "Yalan söylerseniz, hile yaparsanız veya yatırımcılarınızı dolandırırsanız ve Bernie Madoff gibi onların parasını çalarsanız, sizi çıplak, evsiz ve arabasız bırakırız" dedi ve eski bir SEC başkanının sloganını alıntıladı.



Ancak Atkins, daha az ciddi vakalarda itidalin önemini vurgulayarak, "Teknik bir ihlal söz konusuysa, birdenbire gelip kapılarını kırıp 'uh-uh, seni yakaladık' diyemezsiniz" dedi.

Ocak ayında göreve geldiğinden bu yana Atkins, özellikle kripto sektöründe, birkaç yüksek profilli soruşturmanın geri çekilmesini denetledi — bu hareket, Başkan Trump'ın kripto yanlısı tutumuyla uyumluydu. Trump, kendi $TRUMP memecoin'i de dahil olmak üzere dijital varlıkları teşvik etti ve kripto girişimlerinden yaklaşık 60 milyon dolarlık kazanç elde ettiğini bildirdi.

Atkins, SEC'in önceki yaklaşımını "önceki emsallere veya öngörülebilirliğe dayalı olmadığını" söyleyerek eleştirdi ve önceki yönetimi "uygulama yoluyla" düzenleme yapmakla suçladı. Finansal piyasalarda güveni ve düzenleyici netliği yeniden tesis etmek amacıyla "adil yargılama, bildirim ve hukukun üstünlüğü"nün yeniden tesis edilmesini vurguladı.