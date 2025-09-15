Çin’in ekonomiyi destekleyici ek adımlar atması bekleniyor

Çin'de açıklanan veriler, ülke ekonomisinde yavaşlamanın derinleştiğini ortaya koydu. Özellikle ABD tarafından uygulanan korumacı politikalardan dolayı Çin'e ilişkin dış talepte çok sayıda risk bulunurken bu durum ülkenin ekonomik kalkınması üzerinde de birçok zorluk oluşturuyor.

Çin'de ağustos ayında yıllık bazda perakende satışlar yüzde 3,4, sanayi üretimi yüzde 5,2, sabit sermaye yatırımları ise yüzde 0,5 ile beklentilerin altında artış gösterdi. Ülkede temmuz ayında yıllık bazda perakende satışlar yüzde 3,7, sanayi üretimi yüzde 5,7, sabit sermaye yatırımları ise yüzde 1,6 artmıştı.

Ülkede sanayi üretimi, Ağustos 2024'ten bu yana en düşük artışını gerçekleştirdi. Açıklanan makroekonomik veriler ülke ekonomisinde yavaşlamanın devam ettiğini ortaya koydu.

Çin hükümetinin, tarife artışlarıyla engellenen dış talebi dengelemek amacıyla iç talebi canlandırmak için uyguladığı teşvik politikalarının etkisinin azaldığı gözleniyor. Önceki aylarda merkezi hükümet ve yerel hükümetlerin tüketici ürünleri için uyguladığı takas teşvik programlarının etkisiyle perakende satışlarda belirli bir artış ivmesi yakalanmıştı.

Açıklanan verilerin ardından Çin hükümetinin ülke ekonomisini destekleyecek yeni tedbirler alabileceğine yönelik beklentiler öne çıkarken sene sonuna kadar Çin Merkez Bankasının (PBoC) faiz indirimi yapması öngörülüyor.

"YATIRIMLARIN DÜŞMESİ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDE BASKI OLUŞTURDU"

Capital Economics'in Çin Ekonomisti Zichun Huang, "Çin'de yatırımların düşmesi ülkenin ekonomik büyümesi üzerinde baskı oluşturdu." ifadesini kullandı.

Açıklanan makroekonomik verilerin ekonomik aktivitede hız kaybına işaret ettiğini ifade eden Huang, söz konusu hız kaybının bir kısmının hava durumu kaynaklı bozulmalardan dolay geçici olduğunu aktardı.

Huang, "Ancak Çin'in temel büyümesinde de düşüş var ve bu da politika yapıcıları üzerinde ekonomiye ek destek için devreye girmeleri konusunda baskı oluşturuyor." dedi.

Sanayi üretiminin artış hızındaki düşüşe değinen Huang, bundaki sebebin dış talepteki düşüş olduğunu aktardı. Huang, ülkenin ihracat kaynaklı sanayi satışlarında yavaşlama olduğunu dile getirdi.

Sabit sermaye yatırımlarının yıllık yüzde 0,5 ile beklentilerin altında artış göstermesinin endişe verici gelişme olduğunu vurgulayan Huang, bu durumun sermaye malları fiyatlarındaki düşüşe işaret ettiğini kaydetti.

ABN AMRO Kıdemli Ekonomisti Arjen van Dijkhuizen ise Çin'de kötü gelen verilere ilişkin olarak, "Tüm bunlar, politika yapıcıların büyümeyi korumak için teşvik tedbirleri alma konusundaki aciliyet duygusunu artırıyor. Pekin yönetiminin emlak sektörünü istikrara kavuşturmayı ve iç talebi desteklemeyi amaçlayan daha fazla hedefli mali destek ve parçalı parasal genişlemeye gitmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Dijkhuizen, Çin'in büyümesinin yılın ikinci yarısında ciddi bir şekilde yavaşlayacağı öngörüsünde bulundu.

Finansal hizmetler şirketi Capital.com Kıdemli Finansal Piyasalar Analisti Kyle Rodda de Çin'deki ekonomik toparlanmanın yavaşladığını belirtti. Rodda, "Ekonominin tekrar toparlanabilmesi için Çin hükümetinin daha fazla desteğine ihtiyaç duyulması muhtemel." ifadesini kullandı.