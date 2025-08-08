Japonya’da hanehalkı harcamaları yavaşladı

Japonya Hükümeti tarafından açıklanan verilere göre, hanehalkı harcamaları Haziran'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 yükseldi. Bu oran, piyasa beklentisi olan yüzde 2,6'nın ve Mayıs ayındaki yüzde 4,7'lik artışın altında kaldı.

Mevsimsellikten arındırılmış aylık bazda harcamalar yüzde 5,2 düşüş göstererek Ocak 2021'den bu yana en sert düşüşü kaydetti. Gıda harcamaları ise üç ay sonra ilk kez gerileyerek yüzde 2,1 azaldı; özellikle pirinç harcamalarındaki yüzde 12,1'lik düşüş dikkat çekti. Yetkililer, pirinç fiyatlarındaki artışın alım hacmini azalttığını ve tüketicileri daha düşük fiyatlı ürünlere yönlendirdiğini belirtti.

Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) uzun süredir yüzde 2'lik enflasyon hedefini aşan çekirdek enflasyona rağmen, zayıf tüketim ekonomiye yönelik riskleri artırıyor. Bu yılki yüzde 5,25'lik ücret artışları son 34 yılın en yükseği olmasına rağmen, gerçek ücretler enflasyonun gerisinde kalarak altı ay üst üste düşüş yaşadı. Hükümet de ABD tarifelerinin sermaye harcamaları üzerindeki etkisi ve enflasyonun özel tüketimi baskılaması nedeniyle bu mali yıl için ekonomik büyüme tahminini düşürdü.

Uzmanlar, şirket kârlarının tarifeler nedeniyle sıkışması halinde, bunun gelecekteki ücret artışlarını ve ikramiyeleri olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıyor.