Apara Ekonomi TÜİK açıkladı: Temmuzda sektörel güven endeksleri dalgalandı
Giriş Tarihi: 25.07.2025 13:20 Son Güncelleme: 25.07.2025 13:21

TÜİK açıkladı: Temmuzda sektörel güven endeksleri dalgalandı

TÜİK açıkladı: Temmuzda sektörel güven endeksleri dalgalandı

TÜİK verilerine göre temmuz ayında güven endeksi hizmet ve perakende sektörlerinde düşerken, inşaat sektöründe yükseldi. İnşaatta siparişler azalmasına rağmen istihdam beklentisi arttı.

Güven endeksi, temmuzda geçen aya kıyasla hizmet sektöründe yüzde 0,8, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,5 azalırken inşaat sektöründe yüzde 2,2 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi temmuzda aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 0,8 azalarak, 110 ve perakende ticaret sektöründe yüzde 0,5 gerileyerek 107,9'a düşerken, inşaat sektöründe ise yüzde 2,2 artışla 88,8 değerini aldı.

Hizmet sektöründe temmuzda geçen aya kıyasla son üç aylık dönemde iş durumu yüzde 0,5, son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 1, gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 1 düşüş gösterdi.

İNŞAATTA KAYITLI SİPARİŞLER AZALDI

Perakende ticaret sektöründe son üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 1, gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi ise yüzde 1,1 gerilerken, mevcut mal stok seviyesi yüzde 1 arttı.

İnşaat sektöründe alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 0,7 azalırken gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi yüzde 4,9 artış gösterdi.



Kaynak: AA

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TÜİK açıkladı: Temmuzda sektörel güven endeksleri dalgalandı
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