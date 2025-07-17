Japonya’nın ihracatında gerileme sürüyor

Japonya'nın ihracatı Haziran ayında üst üste ikinci kez gerileyerek, artan ABD gümrük vergilerinin ülkenin kırılgan ekonomik toparlanmasını rayından çıkarabileceği yönündeki yeni endişeleri artırdı.

Açıklanan resmi verilere göre ihracat yıllık bazda %0,5 düşerek ılımlı büyüme beklentilerini karşılayamadı ve Mayıs ayındaki %1,7'lik keskin düşüşü takip etti.

Önemli bir ticaret ortağı olan ABD'ye yapılan ihracat %11,4 düşerek üst üste üçüncü ayda da çift haneli düşüş kaydetti. Japonya'nın ABD ile ticaret fazlası da, ticari dengesizlikler konusunda gerilim artarken, bir önceki yıla göre %22,9 azalarak yaklaşık dörtte bir oranında daraldı.

Başkan Donald Trump, otomobil, çelik ve alüminyuma uygulanan mevcut gümrük vergilerine ek olarak 1 Ağustos'tan itibaren Japon mallarına %25 oranında "karşılıklı" gümrük vergisi uygulamakla tehdit etti. Analistler bu hamlenin Japonya'nın GSYH'sinin %1'ine kadarını silebileceği ve 2026 yılına kadar büyümeyi durdurabileceği uyarısında bulunuyor.

Capital Economics'ten Marcel Thieliant, "ABD bağlantılı ihracat hızla düşüyor ve küresel talep bunu telafi edecek kadar güçlü değil" dedi.

ABD'ye otomobil ihracat hacmindeki %3,4'lük artışa rağmen, değer %26,7 düşerek otomobil üreticilerinin tarife maliyetlerini karşılamak için derin fiyat indirimlerine gittiğinin sinyalini verdi.

Japonya'nın otomobil tarifelerinin kaldırılmasında ısrar etmesi nedeniyle ticaret müzakereleri çıkmaza girmiş durumda. Başbakan Shigeru Ishiba ulusal çıkarları zedeleyecek tavizler vermeyeceğine söz verdi.

Ekonomistler, enflasyonun tüketici harcamalarını azaltması ve ücret artışının gecikmesi nedeniyle Japonya Merkez Bankası'nın 30-31 Temmuz'daki toplantısında faiz oranlarını sabit tutmasını bekliyor.