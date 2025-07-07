Ticaret Bakanlığı’ndan, 6 ayda 1,5 milyar lira ceza

Ticaret Bakanlığı, yılın ilk 6 ayında 287 bin 752 firma ve 18 milyon 73 bin 112 ürün denetlendiğini, aykırılık tespit edilen 49 bin 791 firmaya 1,5 milyar TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak, 2025 yılında vatandaşlarımızın ekonomik refahını bozacak bununla birlikte iç piyasadaki istikrarlı seyri olumsuz etkiyecek, tüketicilerimizin arz ve talep dengesinde olumsuz etki yaratması muhtemel her türlü fiile karşı iç ticaret denetim birimlerimiz tarafından hassasiyetle denetimlerimize hız kesmeden devam edilmiştir.

2025 yılı ilk 6 ay boyunca İç Ticaret Genel Müdürlüğü, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ve 81 ilde bulunan Ticaret İl Müdürlüklerimiz aracılığıyla toplamda 287 bin 752 firma ve 18 milyon 73 bin 112 adet ürün denetlenmiş olup aykırılık tespit edilen 49 bin 791 firmaya 1,5 milyar TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca Rekabet Kurumu tarafından yapılan çalışmalar neticesinde ise 2025 yılında 129 firmaya 5,8 milyar TL idari para cezası uygulanmıştır. İç ticaret birimlerimizce haziran ayı boyunca ise 48 bin 654 firma denetlenmiş aykırı bulunan 7 bin 587 firmaya 322,6 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

'FAHİŞ FİYAT DENETİMLERİNDE 254,6 MİLYON TL CEZA UYGULANDI'

Ticaret Bakanlığı'na bağlı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından da 2 bin 310 gerçek ve tüzel kişiye 643,2 milyon TL idari para cezası uygulandığı belirtildi. Açıklamada, "İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından fahiş fiyat denetimleri kapsamında 2025 yılının ilk 6 ayında 37 bin 115 bin gerçek ve tüzel kişi denetlenmiş olup, 405 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 254,6 milyon TL, haksız ticari uygulama ve ödeme sürelerine aykırılık kapsamında yapılan incelemelerde ise 6 gerçek ve tüzel kişiye 232,2 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. Bunların yanında; İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından otomotiv sektöründe aykırılık tespit edilen 140 gerçek ve tüzel kişiye 80,1 milyon TL, emlak sektöründe aykırılık tespit edilen 226 gerçek ve tüzel kişiye 43,3 milyon TL, kuyum sektöründe aykırılık tespit edilen 83 gerçek ve tüzel kişiye 16,7 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi.

'ÜRÜN GÜVENLİĞİ DENETİMLERİNDE 24,2 MİLYON TL CEZA UYGULANDI'

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından, tüketicilerin günlük hayatta hemen hemen her gün taraf oldukları sözleşmeler, reklam ve haksız ticari uygulamalar ve ürün güvenliği kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde 1089 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 289 milyon TL idari para cezası uygulandığı aktarıldı. Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü denetimlerinde Tüketicilerin taraf olduğu sözleşmeler kapsamında 123,7 milyon TL, Reklam Kurulu tarafından reklam ve haksız ticari uygulamalar denetimleri kapsamında 141,1 milyon TL, ürün güvenliği denetimleri kapsamında ise 24,2 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. Tüketicilerin taraf olduğu sözleşmeler kapsamında başlıca öne çıkan sektörlerden mesafeli satış sözleşmelerine aykırılık kapsamında 66 firmaya 57 milyon TL, satış sonrası hizmetler ve garanti uygulamalarına aykırılık kapsamında 7 firmaya 20,4 milyon TL, ön ödemeli konut satış sözleşmelerine aykırılık kapsamında 12 firmaya 21,2 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır.

Ticaret Bakanlığı olarak 2025 yılının ilk 6 ayı boyunca 81 il de bulunan Ticaret İl Müdürlüklerimiz aracılığıyla 213 bin 160 firma denetlenmiş olup aykırılık tespit edilen 46 bin 392 firmaya toplamda 616,2 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. Ticaret Bakanlığına bağlı Ticaret İl Müdürlüklerimiz tarafından gerçekleştirilen denetimlerde yılın ilk 6 ayı boyunca 35 bin 859 denetlenen firma, 5 milyon 432 bin 844 adet denetlenen ürün ve toplamda 429,4 milyon TL idari para cezası ile İstanbul ilimiz ilk sırada yer aldı.

Öte yandan, Rekabet Kurumu tarafından yapılan çalışmalar neticesinde ise 2025 yılı ilk 6 ayı boyunca aykırılık tespit edilen 129 firmaya 5,8 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. Denetimlere sektörel bazlı bakıldığında ise Gıda endüstrisi sektörüne yapılan denetimlerde 3 milyar TL idari para cezası ile başta yer almaktadır. Ticaret Bakanlığı olarak enflasyonla mücadele başta olmak üzere, haksız fiyat artışları, fahiş fiyat artışları ve stokçulukla mücadele ederek tüketicilerimizin menfaatlerini koruyarak iç piyasa dengesini de korumayı öncelikli hedefimiz olarak belirlemiş bulunmaktayız. Bu doğrultuda denetimlerimiz neticesinde uygulanması ön görülen maddi ve manevi bütün uygulamalar tavizsiz bir şekilde gerçekleştirilecektir."