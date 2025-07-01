Japonya’da iş dünyası ikinci çeyrekte daha iyimser

Büyük Japon imalatçıları, tarife endişelerine rağmen ikinci çeyrekte iş koşulları konusunda biraz daha iyimser hale geldi ve faiz artırımı beklentilerini canlandırdı. Ancak, ABD'nin gümrük vergileri kaynaklı endişeler artıyor.

Japonya Merkez Bankası'nın açıkladığı Tankan anketinde büyük imalatçılar arasındaki duyarlılığı ölçen ana endeks Mart ayındaki +12 değerinden +13'e yükseldi.

Bu, veri sağlayıcısı Quick tarafından ekonomistler arasında yapılan bir ankette tahmin edilen +10'dan daha iyi ve iki çeyrekte ilk iyileşmeye işaret etti. Endeks, iş koşullarının olumlu olduğunu söyleyen şirketlerin yüzdesinden koşulların olumsuz olduğunu söyleyenlerin çıkarılmasıyla elde ediliyor.

Capital Economics Asya-Pasifik Başkanı Marcel Thieliant, "Bugünkü tankan, firmaların çoğunlukla ticari gerilimlerden sıyrıldığını gösteriyor" dedi. Thieliant, sonuçların merkez bankasının yıl sonundan önce sıkılaştırma döngüsüne devam etmesini desteklediğini de sözlerine ekledi.

Merkez Bankası'nın anketi, küresel belirsizliğe rağmen şirketlerin dijitalleşme ve işgücü tasarrufu sağlayan teknolojilere yatırım yaparken harcamalarını sürdürme konusunda hala istekli olduğunu gösterdi.

Tankan ayrıca enflasyonun BOJ'un hedefi olan %2'nin üzerinde kalacağını ve şirketlerin genel fiyatların bir yıl sonra %2,4 artmasını beklediğini gösterdi.

Ancak firmalar görünüm konusunda çok iyimser değil. Ankete göre, her büyüklükteki şirket önümüzdeki üç ay içinde iş koşullarının kötüleşmesini bekliyor.

Büyük imalatçılar ayrıca vergi öncesi karlarının içinde bulunduğumuz mali yılda %8,4 azalmasını beklerken, bu oran Mart anketinde beklenen %0,2'lik artışa göre tersine dönmüş durumda. Projeksiyon, doların 145.87 yen seviyesinde işlem göreceği varsayımına dayanıyor.

Moody's Analytics'in Japonya ve sınır piyasaları ekonomisi başkanı Stefan Angrick, "Yurtiçi büyüme ve ticaret görünümünde somut iyileşmeler olmadıkça, iş dünyası duyarlılığı uzun süre ayakta kalamayacak. ABD'nin yüksek gümrük vergileri, özellikle otomotivde üretim, ihracat, iş güveni ve sipariş defterlerini şimdiden vurmaya başladı. Sektörün geniş ve karmaşık tedarik zincirleri göz önüne alındığında, acı ekonomi boyunca dalgalanacaktır" dedi.

Buna karşın, imalatçı olmayan büyük şirketlerin hissiyatını ölçen endeks Mart ayındaki +35 seviyesinden +34'e gerileyerek medyan piyasa tahminlerine uyarken, şirketler artan işgücü maliyetlerinin karlarına darbe vurduğunu belirtti.

Tankan'a göre hem büyük imalatçılar hem de imalatçı olmayanlar iş koşullarının üç ay sonra daha da kötüleşmesini bekliyor.

Zayıf tüketim nedeniyle ilk çeyrekte yıllık bazda %0,2 küçülen Japonya ekonomisi, ABD gümrük tarifelerinin ihracata zarar vermesiyle daha da zorlanmaya hazırlanıyor.