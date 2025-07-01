ABD ticaret odağını daraltıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın üst düzey ticaret yetkilileri, yabancı ülkelerle kapsamlı karşılıklı anlaşmalar yapma hedeflerini küçülterek, ABD'nin gümrük vergilerini yeniden uygulamaya başlamasını önlemek için daha dar kapsamlı anlaşmalar arıyor.

Görüşmeler hakkında bilgi sahibi dört kişinin FT'ye yaptıkları açıklamalarda, ABD'li yetkililerin, Trump'ın en sert vergileri yeniden uygulamaya koyma sözü verdiği 9 Temmuz'a kadar anlaşmalar bulmak için yarışırken, en angaje ülkelerle aşamalı anlaşmalar aradıklarını söyledi.

Yeni anlaşmalar için daha dar kapsamlı ve parça parça hazırlanan plan, Beyaz Saray'ın 2 Nisan'da açıkladığı kapsamlı "karşılıklı" gümrük vergilerine 90 günlük ara sırasında 90 ticaret anlaşması yapma vaadinden bir geri adım anlamına geliyor.

Ancak bazı ülkelere mütevazı anlaşmalar yapma şansı da sunuyor. Yetkililer, yönetimin son tarihten önce az sayıda ticaret anlaşmazlığı üzerinde "prensipte anlaşmalar" arayacağını söyledi.

Bu dar kapsamlı anlaşmaları kabul eden ülkeler daha sert olan karşılıklı gümrük vergilerinden kurtulacak, ancak daha zor konulardaki görüşmeler devam ederken mevcut yüzde 10'luk vergi ile baş başa kalacaklar.

Konuyla ilgili bilgi sahibi kişiler, görüşmelerin halen karmaşık olduğunu ve yönetimin anlaşmalara yönelik daha dar yaklaşımının yanı sıra kritik sektörlere gümrük vergisi getirmeyi de düşündüğünü söyledi.