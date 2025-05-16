Apara Ekonomi İkinci enflasyon raporu tarihi belli oldu
Giriş Tarihi: 16.05.2025 11:17 Son Güncelleme: 16.05.2025 11:22

İkinci enflasyon raporu tarihi belli oldu

İkinci enflasyon raporu tarihi belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ikinci enflasyon raporunu 22 Mayıs'ta İstanbul'da açıklayacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan duyuruya göre, Başkan Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2025-II'nin tanıtımı amacıyla 22 Mayıs Perşembe günü saat 10.30'da İstanbul Finans Merkezi TCMB yerleşkesinde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

Fiziksel ortamda yapılacak toplantı, TCMB'nin internet sitesindeki "https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/canli+yayin" adresi üzerinden ve bankanın X sosyal medya platformu ile YouTube hesaplarından canlı yayınlanacak.

Yılın ilk enflasyon raporuna ilişkin bilgilendirme toplantısı da İstanbul Finans Merkezi TCMB yerleşkesinde düzenlenmişti.

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İkinci enflasyon raporu tarihi belli oldu
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