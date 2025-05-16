Apara Ekonomi ABD'de sanayi üretimi nisanda yatay seyretti
Giriş Tarihi: 16.05.2025 08:58 Son Güncelleme: 16.05.2025 09:34

ABD'de sanayi üretimi nisanda yatay seyretti

ABD’de sanayi üretimi nisanda yatay seyretti

ABD Merkez Bankası (Fed), sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı. Verilere göre, sanayi üretimi, mart ayındaki yüzde 0,3'lük düşüşün ardından nisanda önceki aya kıyasla yatay kaldı. İmalat sanayi üretimi ise piyasa beklentilerinin aksine yüzde 0,4 azaldı. Kapasite kullanım oranı ise yüzde 77,7'ye gerileyerek 0,1 puan düştü.

ABD Merkez Bankası (Fed), nisan ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede sanayi üretimi nisanda önceki aya kıyasla değişim kaydetmedi.

Piyasa beklentileri sanayi üretiminin bu dönemde yüzde 0,2 artması yönündeydi. Artacağı beklentilerinin aksine bu dönemde yatay bir seyir izleyen sanayi üretimi, martta yüzde 0,3 azalmıştı.

İmalat sanayi üretimi ise nisanda yüzde 0,4 azaldı.

Piyasa beklentileri imalat sanayi üretiminin yüzde 0,2 azalması yönündeydi. Piyasa beklentilerinden fazla azalış kaydeden imalat sanayi üretimi, martta yüzde 0,4 artmıştı.

Ülkede kapasite kullanım oranı da aynı dönemde 0,1 puan azalışla yüzde 77,7'ye geriledi.

Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen kapasite kullanım oranının mart ayında olduğu gibi yüzde 77,8 olması öngörülüyordu.



Kaynak: AA
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ABD'de sanayi üretimi nisanda yatay seyretti
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