Avustralya’da enflasyon yavaşladı

Avustralya'da Merkez Bankası'nın takip ettiği enflasyon 2025 yılının ilk çeyreğinde yavaşladı ve bu durum önümüzdeki ay faiz oranlarını düşürmeye devam etmesi için önünü açtı.

Avustralya İstatistik Bürosu (ABS), tüketici fiyat endeksinin Mart ayına kadar geçen üç ayda %0,9 ve bir yıl öncesine göre %2,4 arttığını açıkladı. Hem dönemsel hem de yıllık enflasyon piyasaların %0,8 ve %2,3 olan beklentilerinin bir miktar üzerinde kaldı.

Ancak, Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) tercih ettiği ölçüt olan uç noktaları çıkarılmış enflasyon geriledi ve ekonomistlerin tahminleriyle uyumlu olarak %2,9 oldu. Aralık çeyreğindeki %3,2'den düşen ortalama enflasyon, dört yıldır ilk kez RBA'nın %2-3 hedef bandının içinde kaldı.

Veri yayınından önce, piyasada RBA'nın Mayıs ayındaki toplantısında faiz oranını %4,10'dan %3,60'a düşürmesi için %62'lik bir ihtimal fiyatlanıyordu.

Bir başka ölçüt olan medyan tüketici fiyatlarında gerileme %3,4'ten %3,0'e geldi.

Avustralya'da Cumartesi günü seçim yapılacak.