İngiltere’de mağaza fiyatları yavaş bir hızda geriledi

NielsenIQ ve İngiliz Perakende Konsorsiyumu tarafından yayınlanan rapora göre, İngiltere'deki mağazalarda fiyatlar Nisan ayında %0,1 gerilerken, bir önceki ay %0,4 düşüş gösterdi.

BRC İcra Kurulu Başkanı Helen Dickinson, gıda enflasyonunun Mart ayındaki %2,4 seviyesinden yıllık %2,6'ya yükselerek 11 ayın en yüksek seviyesine ulaştığını ve perakendecilerin daha yüksek ücretler ve ulusal sigorta primleriyle karşı karşıya kalması nedeniyle günlük temel ihtiyaçlardaki artışları yansıttığını söyledi.

Gıda dışı kategorideki deflasyon ise bir önceki ay %1,9'luk düşüşe karşılık %1,4 ile hız kaybetti.

Dickinson, "Mağaza fiyatlarındaki deflasyon günleri sayılı görünüyor" diye ekledi.