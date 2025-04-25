Tokyo’da tüketici enflasyonu hızlandı

Japonya'da hükümet verilerine göre taze gıda hariç tüketici fiyatları Nisan ayında bir önceki yıla göre %3,4 arttı. Mart ayında %2,4'lük artış yaşanmıştı. Ekonomistler Nisan'da %3,2'lik artış bekliyorlardı.

Tokyo TÜFE rakamları ülke genelindeki eğilimlerin erken bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Ekonomistler enflasyondaki yükselişi Japon şirketlerinin geniş tabanlı fiyat artışlarına bağlıyor. Özellikle son dönemde Japonya'da enflasyonun başlıca nedeni olan gıda maddelerinin fiyatlarındaki artış dikkat çekiyor.

Araştırma şirketi Teikoku Databank tarafından yapılan bir ankete göre, 195 büyük yerli yiyecek ve içecek üreticisi Nisan ayında 4.225 ürün için fiyat artırma kararı aldı ve bu 18 ayın en geniş zammı oldu.

Japon firmaları fiyat değişikliklerini mali yılın başlangıcı olan Nisan ayında yapma ve Ekim ayında tekrar gözden geçirme eğilimindedir.

Fiyat artışına rağmen birçok ekonomist, ABD ve Japonya arasındaki ticaret müzakerelerinin nasıl sonuçlanacağını bekleyip göreceği için Japonya Merkez Bankası'nın önümüzdeki hafta politika faizini değiştirmeyerek %0,5'te tutmasını bekliyor.