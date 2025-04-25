Morgan Stanley: Çin’in büyümesi hızla yavaşlayabilir

Morgan Stanley ekonomistleri, Çin'in 2. çeyrek GSYH büyümesinin ABD'nin engelleyici gümrük vergileri nedeniyle hızla yavaşlayabileceğini öne sürdüler.

ABD'nin Çin'e uygulayacağı %125 oranındaki karşılıklı gümrük vergilerinin ticaret üzerinde önemli bir baskı yaratacağını da ifade eden analistler, Çin ve ABD arasındaki konteyner rezervasyonlarının iki hafta öncesine kıyasla %64 düştüğüne dikkat çektiler.

Morgan Stanley'e göre ayrıca, Çinli hane halkları arasında iş ve maaşlarla ilgili endişeler artıyor, bu da tüketici duyarlılığına zarar veriyor ve emlak piyasası iştahını soğutuyor.

Önümüzdeki bir ya da iki ay içinde gümrük tarifelerinde bir yumuşama yaşanabileceği, ancak kalıcı bir çözümün zor olduğu belirten Morgan Stanley, Çin'in reel GSYH büyümesinin 2. çeyrekte %4,5'in altına gerileyeceği görüşünü koruyor.