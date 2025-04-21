Japonya’da market satışları arttı

Japonya'da genellikle 7/24 ve yaygın şekilde hizmet veren marketlerin satışları, mart ayında artış gösterdi. Japonya Franchise Derneği (JFA) tarafından açıklanan verilere göre, karşılaştırılabilir market satışları (vergi hariç) Mart ayında önceki yılın aynı ayına göre %2,7 artarak 960,2 milyar yen oldu. Geçen yılın aynı ayında satışlar 935,3 milyar yen seviyesindeydi.



Toplam market satışları yıllık %3,0 artışla 999,4 milyar yen olarak gerçekleşti.

Market sayısı yıllık %0,3 artışla 55 bin 792'ye çıktı.

Marketleri ziyaret edenlerin sayısı %0,6 artış gösterdi ve 1 milyon 289 bin 318 kişi olarak belirlendi.