ABD Hazine Bakanı: ABD tahvili satmak Çin’in çıkarlarına uygun olmaz

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent yaptığı bir söyleşide, tahvil piyasasındaki dalgalanmaya rağmen Çin'in Hazine tahvillerini silah olarak kullanacağı yönündeki endişeleri reddetti ve Çin'in güçlü Hazine tahvillerini ABD'ye ekonomik zarar vermek için kullanma riskinin bulunmadığını söyledi.

Bessent, "Eğer Hazine tahvilleri belirli bir seviyeye ulaşırsa ya da Federal Rezerv yabancı bir ülkenin -düşman demeyeceğim ama yabancı bir rakibin- ABD devlet tahvili piyasasını silah olarak kullandığına ya da siyasi kazanç için istikrarsızlaştırmaya çalıştığına inanırsa, eminim ki birbirimizle bağlantılı olarak bir şeyler yapardık, ancak bunu henüz görmedik" dedi.

Ocak ayında elinde yaklaşık 761 milyar dolarlık tahvil bulunduran Çin, Japonya'dan sonra ABD devlet borçlarının en büyük ikinci yabancı hissedarı konumunda.

"Eğer Çin, Hazine tahvili satarlarsa, yuan (RMB) almak zorunda kalacaklar ve bu da para birimlerini güçlendirecek. Oysa tam tersini yapıyorlar" diyen Bessent, tahvil satmanın Çin'in ekonomik çıkarlarına uygun olmadığını da sözlerine ekledi.