AB: Trump’ın gümrük vergileri dünya ekonomisi için büyük bir darbe

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel gümrük vergilerini arttırma planının "dünya ekonomisi için büyük bir darbe" olduğunu söyledi.

Leyen, "Küresel ekonomi büyük ölçüde zarar görecek. Belirsizlik artacak ve daha fazla korumacılığın yükselişini tetikleyecek. Bunun sonuçları korkunç olacaktır" dedi.

Von der Leyen ayrıca ABD ile görüşmelere başlamak için çok geç olmadığını söyledi. "Başından beri transatlantik ticaretin önündeki engelleri kaldırmak için ABD ile müzakere etmeye her zaman hazır olduk" diye konuştu.

AB Komisyonu Başkanı, Avruqa Birliği'nin ABD'ye yanıt vermeye hazır olduğunu, çelik tarifelerine yönelik bir önlemin şu anda sonuçlandırıldığını ve ikinci bir yanıtın da hazırlandığını söyledi.

Endüstriyel sınıf çelik ve alüminyum, diğer çelik ve alüminyum yarı mamul ve mamul ürünler ile makine parçaları ve örgü iğneleri gibi türev ticari ürünler de listeye dahil edildi. Burbon, tarım ürünleri, deri ürünleri, ev aletleri ve daha fazlası gibi bir dizi ürün de AB'nin listesinde yer aldı.