Benzer ve geliştirilmiş yönleri ile iPhone 15 ve 16 serileri

Telefonlara ilk bakışta dikkat çeken temel noktaların başında tasarımda kullanılan renkler gelebilir. Apple iPhone 15 modeli için tercih edilen renkler arasında mavi, pembe, sarı, siyah ve yeşil seçenekler mevcuttur. iPhone 16 modelinde ise renk alternatifi olarak beyaz, lacivert, mavi, pembe ve siyah seçeneklerine ulaşabilirsiniz.

Tamamen kişisel kullanıma uygun şekilde tercih edilen renk alternatifleri oldukça canlı görünümleriyle dikkat çeker. Modellerde birçok benzer yönün dışında değişen pek çok farklı özelliğe ulaşabilirsiniz. Gelişen teknolojiyle birlikte artan ihtiyaçlara karşılık telefonların gelişmesi oldukça önemli unsurlar arasında yer alır.

Her iki telefonunda benzer bir diğer özelliği ise 6.1 inç boyutuna sahip olmalarıdır. Oldukça etkili kullanım imkanı sunan modeller %85.55'lik ekran gövde oranı ile etkili bir performans ortaya koyabilir. FHD+ ekran çözünürlüğüne sahip olan OLED ekran teknolojisi dilediğiniz her ortamda oldukça etkili görüntü sağlayarak işlemlerinizi rahatlıkla yapmanıza imkan sunar.

MODELLERİN DİKKAT ÇEKEN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

iPhone 15 ve 16 modellerinde dikkat çeken ilk unsurlardan birisi ise cihazların ağırlıkları olabilir. iPhone 15'in toplam ağırlığı 171 gram iken iPhone 16'nın 170 gramlık tasarımı çok fazla değişiklik olmadığını ortaya koyar. Modellerin dahili depolama seçenekleri, ekran boyutları, ekran gövde oranları ve kamera çözünürlükleri benzerlik gösterir.

Değişiklik gösteren teknik özellikler arasında önem arz eden unsur ise RAM değerleri olabilir. 15 modelinde kullanılan 6 GB RAM kapasitesi 16 modelinde ise 8 GB RAM şeklinde tercih edilir. Geliştirilen bir diğer özellik ise işlemci modeli ve performansı olabilir. iPhone 15 cihazında A16 Bionic çip tercih edilirken 16 modelinde ise A18 işlemci kullanılır. Modellerin işletim sistemlerinde ise Apple iPhone 15 için iOS 17 sürümü kullanılırken, iPhone 16 için yenilenen iOS 18 tercih edilir.

Yükseltilebilir iOS sürümleri performansın geliştirilmesi ve cihazın güncel şekilde tutması için güncellenmesi önerilir. Hızlı şarj özelliklerine sahip olan cihazlar USB Type-C desteğiyle oldukça kısa sürede yeniden şarj edilebilir. Çift hat özelliklerine sahip olan cihazlar Nano ve eSIM seçeneği sayesinde ihtiyaç halinde iki hat ile kullanılır. Günlük kullanım ya da iş hayatı için uygun olarak tercih edebilirsiniz.

EKRAN ÖZELLİKLERİNE DETAYLI BAKIŞ

Cihazların üretiminde kullanılan çizilmeye karşı dirençli cam oldukça güvenli bir kullanım imkanı sunabilir. Cihazlar bu özelliği sayesinde dokunma ve hafif şiddetli basmalara karşı direnç sağlar. Ekran gövde oranları, boyutları, yenileme hızları, piksel yoğunlukları ve ekran teknolojileri benzerlik gösterir.

Yüksek oranda dayanıklılık sağlayan Corning Ceramic Shield Glass iPhone 16 modeli için Gen 2 olarak tasarlanır. Yenilenen jenerasyon ekstra dayanıklılık sağlayarak çizilmeye karşı direnç gösterir. Cihazlarda bulunan OLED ekran teknolojisi üst düzey görüntü sağlayarak oldukça canlı görseller ortaya koyar. Işık yansımasını engelleyen yapısı sayesinde göz konforunuzun artmasına yardımcı olabilir.

Renk tonlarının oldukça net bir şekilde görünmesini sağlayan OLED ekran özellikle siyahların canlı görünmesini sağlar. Kapasitif dokunmaya sahip olan ekran teknolojileri oldukça hassas algılama sağlayarak pratik bir kullanım imkanı sunabilir. Çoklu dokunma özelliği sayesinde aynı anda dilediğiniz noktaya basarak işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Modellerin ön kısımlarının çerçevesiz olarak tasarlanması dikkat çeken özellikler arasında yer alır. Aynı zamanda ekranın iç kısmına yerleştirilen ön kamera sayesinde dilediğiniz öz çekimleri yapabilirsiniz.

ETKİLİ PERFORMANS SUNAN BATARYA DEĞİŞİKLİKLERİ

iPhone 15 modelinde kullanılan 3349 mAh değerindeki batarya geliştirilerek 16 modelinde 3561 mAh değerinde üretilir. Bu sayede 16 saatlik video oynatma özelliği 18 saate çıkarılarak avantaj sağlar. Her iki cihazda Li-İon batarya teknolojisine sahiptir. USB Type C sayesinde hızlı şarj özellikleri bulunan modeller dilerseniz kablosuz şekilde şarj edilebilir.

iPhone 15'de bulunan hızlı şarj desteği 20 W güce sahipken 16 için bu değer 25 W gücüne çıkarılır. Her iki cihaz için de kablosuz olarak hızlı şarj özelliği mevcuttur. 15 modeli için 7.5 W değerine sahip kablosuz hızlı şarj, 16 modeli için ise 15 W gücüyle dikkat çeker. Günlük olarak ihtiyaçlarınızın karşılanması için oldukça yeterli değerlere sahip olan bataryalar kısa sürede yeniden şarj edilerek dilediğiniz şekilde kullanılabilir.

Gün içerisinde bataryanın azalması sonucunda şarj etmeme durumuna karşı ürünleri düşük güç moduna alarak kullanabilirsiniz. Güç konusunda tasarruf sağlayan bu özellik yeterli oranda performans almanıza yardımcı olabilir.

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ GÖRSELLER SUNAN KAMERA ÖZELLİKLERİ

Her iki cihazda kullanılan çift kameralı tasarım görünüm olarak farklılık gösterir. Farklı şekillerde konumlandırılan arka kameralar 48 ve 12 MP değerlerine sahiptir. 48 MP ana ve 12 MP ikinci kamera sayesinde 4K çekimler yapabilirsiniz. Yavaş ve hızlı çekim yapabilmeniz için tasarlanan modlar sayesinde dilediğiniz görüntüleri elde edebilirsiniz.

2x kayıpsız yakınlaştırma imkanına sahip olan modeller LED flaş sayesinde karanlık alanlarda iyi bir görüntü almanıza yardımcı olur. Cihazların canlı fotoğraf özelliği, portre ve panorama modu farklı şekilde fotoğraflar çekmenize imkan sunar. iPhone 16 modeli için tasarlanan kamera denetim tuşu oldukça basit bir kullanım imkanı sunarak kayıt almanıza yardımcı olur. Fotoğraf çekme, video kayıt, yakınlaştırma ve farklı modlar için tek bir tuşla denetimi sağlayabilirsiniz.

Güç tuşunun alt kısmında bulunan denetim butonu dikkat çeken temel özellikler arasındadır. Cihazların kamera performansını birbirinden ayıran yapay zeka desteği ve kamera denetim tuşu dilediğiniz şekilde kontrol imkanı sunar. Böylece zaman kaybetmeden oldukça kısa sürede kameraya ulaşarak dilediğiniz görseli elde edebilirsiniz.

MODELLERİN TASARIM OLARAK FARK YARATAN YÖNLERİ

Cihazların arka tasarımının farklılık göstermesi görünümü etkileyen temel unsurlar arasındadır. iPhone 15 modelinde mavi, pembe, sarı, siyah ve yeşil renk tonları kullanılırken Apple iPhone 15 modeli için beyaz, lacivert, mavi, pembe ve siyah renkleri kullanılır. Yenilenen soft renkler sayesinde tarzınıza uygun görünümü elde edebilirsiniz.

Her iki cihaz içinde tercih edilen dayanıklı alüminyum çerçeve ve cam gövde malzemesi darbelere karşı dayanıklılık gösterir. Bu sayede cihazlar olası çizilme ve yıpranmalara karşı direnç gösterebilir. Aynı zamanda ürünlerin özel olarak tasarlanan yapısı suya ve toza karşı direnç gösterebilir. Bu sayede belirli derinlikte ve sürede su altında çekim yapabilirsiniz.

Modellerin keskin kenar hatlarına sahip olması ve ergonomik şekilde tasarlanması oldukça konforlu şekilde kullanılmasına imkan sunar. Arka tasarımda 15 modelinden farklı olarak 16 için tasarlanan kamera yerleşimi inceltilerek altlı üstlü şekilde konumlandırılır. iPhone 15 için kullanılan kare formundaki kamera tabanı ve çapraz şekilde konumlandırılan kameralar, iPhone 16 modelinde ince şekilde tasarlanan kamera tabanıyla birlikte altlı üstlü şekilde konumlandırılır.

Kamera çerçevelerinin belirli oranda genişletilmesiyle yenilenen tasarım genel görünümü tamamlar. Markaya ait logonun aynı noktada konumlandırılması değişiklik göstermeyen tasarım detayları arasında yer alır.