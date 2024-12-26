Cevdet Yılmaz faiz kararını değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Büyüme kompozisyonumuzun dengelenmesi öngörümüz çerçevesinde, birbirini destekleyici mahiyette uyguladığımız para ve maliye politikalarımız sayesinde iç talep, enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere gerilemiştir. Cari işlemler dengemiz belirgin bir şekilde düzelirken, güçlenen rezervlerimiz ekonomiye duyulan güveni perçinlemiştir" dedi.

OLUMLU SONUÇLARINI GÖRMEYE DEVAM EDİYORUZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini 250 baz puan indirmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yılmaz, "Ekonomi programımızın çeşitli alanlarda olumlu sonuçlarını görmeye devam ediyoruz. Dezenflasyon sürecinde elde ettiğimiz önemli kazanımlar neticesinde Merkez Bankası politika faizini 250 baz puan indirmiştir. Böylece politika faizi yüzde 50 seviyesinden yüzde 47,5'e gerilemiştir. Para ve maliye politikaları arasındaki güçlü eş güdümü sağlayan, şeffaf ve öngörülebilir politika adımlarımızın olumlu sonuçları, Merkez Bankasının 22 ay sonra faiz indirimi kararı almasında etkili olmuştur" dedi.

'MAKROEKONOMİK GÖSTERGELERİMİZ DEZENFLASYONİST SÜREÇLE UYUMLU'

Yılmaz, uyguladıkları kurala dayalı ve etkin politikalar sayesinde enflasyon oranında son 6 ayda 28,4 puan düşüş elde ettiklerini kaydederek, "Yıllık enflasyon oranındaki belirgin düşüşlerin yanı sıra enflasyonun ana eğiliminde ve enflasyon beklentilerinde de iyileşme kaydedilmiştir. Bu dönemde makroekonomik göstergelerimiz de dezenflasyonist süreçle uyumlu olarak gerçekleşmiştir. Büyüme kompozisyonumuzun dengelenmesi öngörümüz çerçevesinde, birbirini destekleyici mahiyette uyguladığımız para ve maliye politikalarımız sayesinde iç talep, enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere gerilemiştir. Cari işlemler dengemiz belirgin bir şekilde düzelirken, güçlenen rezervlerimiz ekonomiye duyulan güveni perçinlemiştir. Makro politikaların yanı sıra yapısal dönüşümler sağlayarak istikrar içinde büyüme ve ülkemizi uluslararası arenada daha üst sıralara taşıma yönünde ilerlemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'DEZENFLASYON SÜRECİNİ UYGULAMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Enflasyonun tek haneli seviyelere indirilerek, bu seviyelerde istikrarın kazanmasını sağlamanın en önemli öncelikleri olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Bu doğrultuda önümüzdeki dönemde dezenflasyon sürecini temin edecek programımızı, koordinasyon içinde ve etkin bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Enflasyonla mücadelede elde ettiğimiz olumlu sonuçlarla birlikte, sürdürülebilir büyüme ve vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artırma amaçlarımızı hayata geçirmeyi sürdüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.