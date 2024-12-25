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Giriş Tarihi: 25.12.2024 10:33

Kapasite kullanım oranı aralıkta yüzde 75,8 oldu

Kapasite kullanım oranı aralıkta yüzde 75,8 oldu

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), aralıkta geçen aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 75,8 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1754 iş yeri tarafından aralık ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, aralıkta geçen aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 75,8 olarak gerçekleşti.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) geçen aya göre değişim göstermeyerek yüzde 75,6 oldu.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı (yüzde) şöyle:

Aylar20232024
Ocak75,376,2
Şubat75,276,4
Mart73,576,2
Nisan75,476,7
Mayıs76,076,3
Haziran76,876,3
Temmuz77,175,9
Ağustos76,175,4
Eylül77,374,9
Ekim77,474,9
Kasım78,076,1
Aralık77,575,8


Kaynak: AA
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Kapasite kullanım oranı aralıkta yüzde 75,8 oldu
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