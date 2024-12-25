Japonya 115 trilyon yenlik rekor bütçe planlıyor

Jiji haber ajansının bildirdiğine göre, Japon hükümeti 1 Nisan'da başlayacak mali yıl için 115 trilyon yenlik (732 milyar dolar) rekor bir genel hesap bütçesi hazırlamak üzere son görüşmeleri yapıyor.

Kamu yayıncısı NHK'ya göre, başlangıç bütçesi muhtemelen üçüncü yıl üst üste 110 trilyon yen'i aşacak ve geçen yılki ve 2023 miktarlarını geçerek rekor seviyeye ulaşacak.

Japonya Merkez Bankası'nın on yıllık teşvik programından uzaklaşmasıyla hükümet Eylül ayında rekor bir bütçe talebinde bulundu.

Maliye bakanlığı, Nisan ayında başlayacak yıl için varsayılan faiz oranının mevcut yılki %1,9'dan %2,1'e yükseleceğini ve faiz ödemeleri ve borç itfası için borç servis maliyetlerini artıracağını söyledi.