BOJ: Fiyat istikrarı hedefinin yakalanacağına güven arttı

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kazuo Ueda, ücret artışıyla desteklenen %2'lik istikrarlı enflasyon hedefinin ulaşılabilir olduğuna dair güveninin arttığını ifade etti, ancak bankanın faiz oranlarını yeniden artırmaya ne kadar yakın olduğunu ima etmekten kaçındı.

Ueda,Japonya'nın en büyük iş lobisi Keidanren'in meclis üyeleri toplantısında yaptığı konuşmada, "Banka, %2'lik fiyat istikrarı hedefine sürdürülebilir ve istikrarlı bir şekilde ulaşmanın artık görünürde olduğuna karar veriyor. 2025 yılı nasıl görünecek? Tahminimiz, erdemli döngünün daha da yoğunlaşacağı ve Japonya ekonomisinin ücret artışları eşliğinde sürdürülebilir ve istikrarlı %2 enflasyona yaklaşacağı yönünde" dedi.

Ekonomistler ve yatırımcılar merkez bankasının yakın zamanda faiz oranlarını artırmasını bekliyor, ancak zamanlama konusunda görüş ayrılıkları var. Bazıları BOJ'un Ocak ayındaki bir sonraki toplantısında faiz artışı beklerken, diğerleri bankanın Japonya'nın yıllık ücret görüşmelerinin ön sonuçlarının açıklanacağı Mart ayına kadar beklemesini bekliyor.

BOJ Başkanı, ekonomi hala %2'lik istikrarlı enflasyona geçiş sürecinde olduğundan, bankanın politika faizini şimdilik nötr olarak kabul ettiği seviyenin altında tutarak destekleyici parasal koşulları sürdüreceğini söyledi.

Ancak kolay parasal koşulların uzun süre devam ettirilmesi, enflasyonun %2'lik hedefin ötesine geçme riskini artırıyor ve bu da bankayı faiz oranlarını hızla yükseltmek zorunda bırakabilir. Böyle bir durumda şirketlerin yatırım yapma ve ücretleri artırma kabiliyetleri zarar görecek ve dolayısıyla Japonya'nın büyümesi engellenecektir.