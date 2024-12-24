Çin bütçe açığını artıracak

Çin Maliye Bakanlığı Salı günü yaptığı açıklamada, Çin'in 2025 yılında bütçe açığı oranını yükselteceğini, mali harcamaları yoğunlaştıracağını ve harcamaları hızlandıracağını söyledi.

Çin Mali Çalışma Konferansı sonrasında açıklama yapan Maliye Bakanlığı, hükümetin büyümeyi istikrara kavuşturmak için daha fazla destek sağlamak üzere daha büyük ölçekli devlet tahvilleri düzenleyeceğini söyledi.

Konferans'ta, st düzey liderler tarafından bu ayın başlarında yıllık gündem belirleyen bir ekonomik konferansta yapılan, bütçe açığı oranının yükseltilmesi ve daha fazla devlet tahvili ihraç edilmesi gibi çağrılar tekrarlandı. Ayrıca maliye bakanlığı, tüketici ürünleri takas programına desteği artırma ve devlet yatırımlarını genişletme sözü verdi.

Çin'in üst düzey politika yapıcıları gelecek yıl için "daha proaktif" mali araçlar kullanma sözü de dahil olmak üzere daha büyüme yanlısı bir politika duruşu benimsedi. Bazı ekonomistler mali teşviklerde gayrisafi yurtiçi hasılanın yaklaşık %2'sine eşdeğer bir genel artış öngörüyor ki bu da küresel anlamda hala mütevazı bir oran. Analistlerin deflasyonist bir spirali durdurmak ve emlak piyasasını kurtarmak için gerekli olduğuna inandıkları radikal eylem türünün muhtemelen gerisinde kalacak.

Maliye bakanlığı, hükümet harcamaları konusunda, insanların geçim kaynaklarına ve tüketimine daha iyi fayda sağlamak için yapısını optimize etme sözü verdi. Ayrıca şirketler için makul olmayan para cezaları ve ücretleri önleme sözü verdi.