Cevdet Yılmaz’dan kritik enflasyon açıklaması

Türkiye finans sektörünün geleceğine ışık tutacak 4. Finansın Geleceği Zirvesi & Para Sohbetleri, 24 Aralık 2024 tarihinde Turkuvaz Medya Merkezi'nde başladı. Zirvenin açılış konuşmalarını SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, BDDK Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz zirve kapsamında güncel ekonomi ve finans sektörüne ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Türkiye finans sektörünün geleceğine ışık tutacak "4. Finansın Geleceği Zirvesi & Para Sohbetleri", 24 Aralık 2024 tarihinde Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenleniyor. Moderatörlüğünü A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner'in üstlendiği zirvede Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kritik açıklamalar yaptı. Zirve, T.C Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla gerçekleşecek Para Sohbetleri oturumu ile sona erecek.

Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

BÜYÜME DÜNYA ORTALAMASININ ÜZERİNDE

Bu zirve finans sektörünün geleceğini konuşmak, Türkiye'nin bu alandaki vizyonunu masaya yatırmak ve dünyanın içinden geçtiği bu zorlu süreçte ülkemizin güçlü ve bağımsız finans politikalarına dikkat çekmek açısından son derece önemli bir platformdur. Türkiye son 20 yılda güçlü temeller üzerine inşa ettiği ekonomik vizyonu ile büyük bir dönüşüm gerçekleştirmiştir.

2020-2023 döneminde yıllık ortalama yüzde 5,9 büyüme oranı ile yüzde 2,6 olan dünya ortalamızı aşmamızın ardından 2024'te de yüzde 3,5 büyüme oranına ulaşmayı hedeflemekteyiz.

TEK HANELİ ENFLASYONU HEDEFLİYORUZ

Milli gelirimizin 2024 üçüncü çeyreği itibarıyla yıllıklandırılmış değeri 1,3 trilyon dolara ulaşırken 2027 yılına geldiğimizde milli gelirimizin 1,8 trilyon dolar seviyesine ulaşmasını bekliyoruz. İstikrarlı ve sürdürülebilir büyüme ile kişi başına düşen milli gelirimizin artarak 2024'te 15 bin 500 doları aşmasını 2027 yılında ise 20 bin dolar seviyelerini geçmesini bekliyoruz.

Enflasyonla mücadelede kaydedilen başarılar neticesinde 2024 kasım ayı itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 47 seviyesine gerilemiştir. Dezenflasyon sürecinin devamında enfllasyon oranının program döneminde tek haneli seviyelere düşmesini hedeflemekteyiz. Ayrıca, 163 milyar dolara ulaşan Merkez Bankası rezervlerimiz cari açığın yüzde 1'in altına düşmesi ülke risk priminin 150 baz puan seviyesine gerilemesi gibi makro ekonomik göstergeler ekonmimizin gücünü ve istikrarını ortaya koymaktadır.