Apara Ekonomi ABD'den Nvidia soruşturması: Çin'e nasıl gittiklerini araştırıyor
Giriş Tarihi: 20.12.2024 09:00 Son Güncelleme: 20.12.2024 09:07

ABD'den Nvidia soruşturması: Çin'e nasıl gittiklerini araştırıyor

ABD’den Nvidia soruşturması: Çin’e nasıl gittiklerini araştırıyor

Nvidia çiplerinin kaçakçılığını yapan beş farklı kişi, Super Micro tarafından yapılan son denetimler sırasında şimdiye kadar tespit edilmekten kurtulmayı başardıklarını söyledi.

The Information'ın haberine göre Nvidia sözcüsü e-postayla gönderdiği yanıtta, "Müşterilerimizin ve ortaklarımızın tüm ihracat kontrol kısıtlamalarına sıkı sıkıya bağlı kalmaları konusunda ısrar ediyoruz. Gri pazarda yeniden satışlar da dahil olmak üzere, önceden sahip olunan ürünlerin izinsiz olarak saptırılması, işimiz için bir fayda değil, yük olacaktır" dedi dedi.

Super Micro'ya yakın bir kişiye dayandırılan habere göre, bazı müşteriler Super Micro'dan satın aldıkları Nvidia çiplerini içeren sunucuların seri numaralarını çoğaltarak bunları erişimleri olan diğer sunuculara taktılar.

Raporda, bazı durumlarda kaçakçıların sunucuların işletim sistemindeki seri numaralarını bile değiştirdikleri belirtildi. Dell, şirketin distribütörlerinin ve satıcılarının yürürlükteki tüm düzenlemelere ve ihracat kontrollerine uymalarını şart koştuğunu söyledi.

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ABD'den Nvidia soruşturması: Çin'e nasıl gittiklerini araştırıyor
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