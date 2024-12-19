Merkez Bankası sıfır zorunlu karşılık uygulamasını uzattı

Merkez Bankası, Zorunlu karşılığa (ZK) tabi yabancı para yükümlülükler için geçici uygulama maddesinde değişikliğe giderek sıfır zorunlu karşılık oranı uygulamasını bir yıl uzattı.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Yabancı para yükümlülüklerde sıfır olarak uygulanan zorunlu karşılık oranının süresi bir yıl uzatıldı. Bu orana tabi olabilme kriteri olan 6 aylık vade sınırı süresi ise 1 yıla çıkarıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ve zorunlu karşılıklar hakkında tebliğde değişiklikler yapan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tebliğine göre, yurt dışı bankalara ait olanlar hariç olmak üzere mevduat/katılım fonları dışında kalan ve tebliğin zorunlu karşılığa tabi kalemleri belirleyen 4. maddesi 1. fıkrasında sayılan yükümlülüklerden, 1 yıldan uzun vadeli olanlar için zorunlu karşılık oranı 19 Aralık 2025 tarihine kadar yüzde sıfır olarak uygulanacak. Bu tarih, değişiklik öncesi 20 Aralık 2024 olarak belirlenmişti.

21 ARALIK'TA YÜRÜRLÜKTE OLACAK

Aynı maddeye eklenen fıkraya göre ise bu fıkrayı ihdas eden tebliğ ile bu madde kapsamı dışına çıkarılan yükümlülükler vadeleri sonuna kadar Merkez Bankasınca belirlenecek hesaplama yöntemine göre bu uygulama kapsamında dikkate alınmaya devam edilecek. Tebliğ 21 Aralık'ta yürürlüğe girecek.