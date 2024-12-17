İngiltere’de işsizlik beklentilere paralel gerçekleşti

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), ağustos-ekim dönemine ilişkin işsizlik rakamlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre, ülkede işsizlik söz konusu dönemde yüzde 4,3 ile beklentilere paralel gerçekleşti.

İşsizlik oranı önceki üç aylık döneme göre yüzde 0,1 artarken, yıllık bazda yüzde 0,3 yükseliş gösterdi.

Bu dönemde, çalışanların ikramiyeler hariç düzenli ücretleri ve ikramiyeler dahil toplam ücretlerindeki artış yıllık bazda yüzde 5,2 olarak ölçüldü.

İkramiyeler hariç ve toplam ücretlerdeki reel artış ise yıllık bazda yüzde 2,2 olarak hesaplandı.