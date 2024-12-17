Almanya’da yatırımcı güveni arttı

Merkezi Almanya'nın Mannheim kentinde bulunan Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW), kurumsal yatırımcı ve analistlerin gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi'nin aralık ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, endeks, aralıkta geçen aya kıyasla 8,3 puan arttı.

Kasımda 7,4 puan olan endeks, bu ay 15,7 seviyesine yükseldi. Piyasa beklentisi, endeksin aralıkta 6,9'a inmesi yönündeydi.

Almanya'da Mevcut Durum Endeksi ise aralıkta geçen aya kıyasla 1,7 puan azalarak eksi 93,1'e geriledi.

ZEW Başkanı Prof. Dr. Achim Wambach, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Almanya'daki şubatta erken seçim, buna bağlı olarak yatırımcı dostu bir ekonomi politikası beklentisi ve ECB'den daha fazla faiz indirimi ihtimali ekonomik görünümün iyileşmesine yol açıyor." ifadelerini kullandı.

ECB Yönetim Konseyi'nin 12 Aralık'taki toplantısının ardından analistlerin önümüzdeki yıl için hala daha fazla faiz indirimi beklediğini aktaran Wambach, "Ankete katılanların çoğunluğunun Avro Bölgesi'nde istikrarlı ya da düşen bir enflasyon oranı beklemesi bu değerlendirmeyi desteklemektedir. Uzmanlar enflasyonda son dönemde yaşanan yükselişi geçici bir olgu olarak değerlendiriyor." yorumunu yaptı.

Öte yandan, finansal piyasalar uzmanlarının Avro Bölgesi'ne yönelik ekonomik güvenini yansıtan endeks de aralıkta arttı.

Söz konusu gösterge, aralıkta geçen aya göre 4,5 puan artarak 17'ye yükseldi.