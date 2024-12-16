Küresel piyasalar FED faiz kararını bekliyor

Dünya genelinde enflasyonla mücadele kapsamında merkez bankaları sıkı para politikalarını gevşetmeye devam ederken, ülkelerin hedeflenen enflasyon oranlarına henüz yakalayamamış olmaları küresel ekonomi üzerinde belirsizliğin oluşmasına neden oluyor. ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verileri beklentiler dahilinde gerçekleşse de, enflasyon baskısının gelecek dönemde güçlü kalabileceği endişesi piyasaların yön bulmasını zorlaştırıyor.

GÖZLER FED KARARINDA

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ay politika faizini 25 baz puan indireceğine kesin gözüyle bakılırken, gelecek yıl toplamda iki faiz indirimi yapılacağına ilişkin fiyatlamalar risk iştahını törpülüyor. Analistler, para politikası metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalarda gelecek dönem politikalara ilişkin sinyaller aranacağını belirterek, alınacak sinyallerle birlikte piyasalarda oynaklığın artabileceğini bildirdi.

ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın vergi indirimleri, tarifeler, göç kısıtlamaları gibi izleyeceği politikaların ekonomi üzerinde oluşturacağı olası etkilere ilişkin soru işaretleri de varlığını korurken, Fed ile Trump arasında yaşanabilecek olası politika uyuşmazlığına yönelik kaygılar da yatırımcıların atacağı adımlarda temkinli davranmasına neden oluyor. Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 4,39 seviyesinde bulunurken, son 2 yılın zirvesini zorlayan dolar endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 106,8'den haftaya başladı.

Dolar endeksi ve tahvil faizlerin yükselmesiyle alternatif maliyeti artan altının ons fiyatı geçen hafta yaklaşık yüzde 2 gerilemesinin ardından yeni haftada yüzde 0,1 yükselişle 2 bin 652 dolardan işlem görürken, Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,2 azalışla 73,9 dolardan alıcı buluyor.

ABD'de Trump'ın seçimlerden galip gelmesi ve kabine çalışmalarında kripto para piyasalarına ılımlı yaklaşan isimleri aday göstermesiyle yükseliş trendini sürdüren Bitcoin, 106 bin doları aşarak rekor tazelemesinin ardından şu sıralarda 105 bin 100 dolardan işlem görüyor. Kurumsal taraftaki haber akışı da takip edilirken ABD merkezli yarı iletken geliştiricisi Broadcom'un hisseleri, yapay zeka gelirlerinin yıllık bazda yüzde 220 arttığını bildirmesi ve yapay zeka çiplerine yönelik talebin artacağı tahmininde bulunması sonrası yüzde 24,4 değer kazandı.

Broadcom'un piyasa değeri, hisselerindeki yükselişin etkisiyle ilk kez 1 trilyon doların üzerine çıktı. Yapay zeka konusundaki iyimserlik diğer çip şirketlerinin hisselerine de yansırken Micron Technology'nin hisseleri yüzde 4,3 ve Marvell Technology'nin hisseleri yüzde 10,8 yükseldi.

BORSALARDA KARIŞIK SEYİR

Bu gelişmelerle New York Borsası'nda cuma günü S&P 500 endeksi yatay seyrederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,11 yükseldi. Dow Jones endeksi ise yüzde 0,2 düştü. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni haftaya yükselişle başladı.

Avrupa borsalarında cuma günü açıklanan makroekonomik verilerin ardından İtalya hariç negatif bir seyir izlenirken, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'nın yapacağı açıklamalar yatırımcıların odağında bulunuyor.

Bölgede geçen hafta Almanya'nın ihracatının beklentilerin üzerinde gerilemesi ve İngiltere ekonomisinin aylık bazda daralması pay piyasalarının yönü üzerinde etkili olurken, Trump'ın göreve başladıktan sonra izleyeceği politikaların uluslararası ticareti ne denli etkileyeceğine yönelik belirsizlikler bölgede varlığını sürdürüyor.

Öte yandan ECB üyesi Robert Holzmann, ECB'nin sadece ekonomiyi canlandırmak amacıyla faiz oranlarını düşürmesinin yanlış olacağını söyledi. Holzmann, "ECB'nin görevi ekonomiyi canlandırmak değil, ECB'nin görevi fiyat istikrarıdır. Ekonomiyi canlandırmak için şimdi faizleri düşürmek bizim duruşumuza ters düşer." dedi.

Siyasi tarafta, bu ayın başında hükümetin düşmesiyle siyasi bir belirsizliğin içine giren Fransa'da, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geçen hafta François Bayrou'yu ülkenin yeni başbakanı olarak atadı. Yeni hükümetin 2025 yılında kamu yönetiminin devamlılığını sağlayacak özel bir yasa çıkarması bekleniyor.

Bu arada, geçen hafta uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Fransa'nın kredi notunu "Aa3"e düşürürken not görünümünü "durağan"a çevirdi. Moody's'ten yapılan açıklamada, ülkenin kredi notunun "Aa2"den "Aa3"e indirildiği bildirildi.

Not indiriminin ülkenin kamu maliyesinin gelecek yıllarda önemli ölçüde zayıflayacağı yönündeki görüşü yansıttığı belirtilen açıklamada, siyasi bölünmüşlüğün anlamlı bir mali konsolidasyonu engelleme olasılığının daha yüksek olduğuna işaret edildi.

İngiltere Merkez Bankasının (BoE) para politikası kararı da yatırımcıların odağında bulunurken, bankanın politika faizini sabit bırakması bekleniyor.

Analistler, bankanın politika metni ve BoE başkanı Andrew Bailey'nin açıklamalarının piyasalarda oynaklığı artırmasının beklendiğini ifade etti.

Söz konusu gelişmelerle cuma günü İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,14, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,15 değer kaybederken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,09 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni haftaya ise karışık bir seyirle başladı.

Asya borsalarında Güney Kore'deki siyasi belirsizliklerin sürmesi ve Japonya ile Çin'de ekonomik verilerden alınan karışık sinyallerle negatif bir seyir öne çıkıyor.

Bugün açıklanan verilere göre, Çin'de kasım ayında sanayi üretimi yüzde 5,4 ile tahminlere paralel şekilde arttı. Aynı dönemde perakende satışlar yüzde 3 artarak beklentilerin altında kalırken, yeni konut fiyatları yüzde 0,2 düşüş kaydetti.

Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Ratings Çin'in 2025 büyüme tahminini yüzde 4,2'ye yükseltti.

Japonya'da ise gözler bu hafta Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz kararına çevrildi. Bankanın bu hafta da politika faizini sabit tutabileceği beklentileri öne çıksa da, son dönemdeki verilerin faiz artırımına yönelik fiyatlamalarını güçlendirmesi sonrası yatırımcıların temkinli davrandığı gözlemleniyor.

Makroekonomik veri tarafında ise Japonya'da aralık ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 49,5, hizmet sektörü PMI 51,4 ve bileşik PMI 50,8 olarak gerçekleşti.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 geriledi.

Yurt içinde cuma günü alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,66 değer kazanarak 10.125,46 puandan tamamladı.

Dolar/TL, cuma günü yüzde 0,1 yükselişle 34,9370'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasada önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 34,9620 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması ve dünya genelinde PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.150 ve 10.250 puanın direnç, 10.000 ve 9.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.30 Avro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması

11.00 Türkiye, kasım ayı bütçe dengesi

11.00 Almanya, aralık ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

12.00 Avro Bölgesi, aralık ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

12.30 İngiltere, aralık ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

17.45 ABD, aralık ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI