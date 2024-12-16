Çin konut sektöründe olumlu gelişme

Çin'in büyük şehirlerindeki konut fiyatları, hükümetin emlak destek önlemlerinin etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte Kasım ayında daha yavaş bir düşüş gösterdi.

The Wall Street Journal'ın Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, ankete katılan 70 şehirdeki ortalama konut fiyatları Kasım ayında bir önceki aya göre %0,2 düşerek Ekim ayında kaydedilen %0,51'lik düşüşe kıyasla geriledi.

Ekim ayında 63 olan aylık fiyat düşüşünü geçen ay 49 şehir rapor etti. Yıllık bazda, bu büyük şehirlerdeki ortalama konut fiyatları Kasım ayında %6,1 düşerek Ekim ayında kaydedilen %6,2'lik düşüşe kıyasla hafif bir iyileşme gösterdi. 70 şehirden 67'si Ekim ayına kıyasla değişmeyerek yıldan yıla fiyat düşüşü bildirdi.