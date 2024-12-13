Apara Ekonomi Rusya'dan petrol ürünleri satışına yönelik açıklama
Giriş Tarihi: 13.12.2024 16:04 Son Güncelleme: 13.12.2024 16:20

Rusya'dan petrol ürünleri satışına yönelik açıklama

Rusya’dan petrol ürünleri satışına yönelik açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol ve petrol ürünü satışın ilişkin kararını verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol ve petrol ürünü satışına yönelik yasağın süresini uzattı.

Putin'in imzaladığı kararnameyle, Batılı ülkelerin Rus petrolüne varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulamasına karşı yaptırım kararının süresi 30 Haziran 2025'e uzatıldı.

Rusya, 1 Şubat 2023'te yürürlüğe giren kararla, tavan fiyat uygulamasına katılan kişi ve şirketlere petrol ve petrol ürünü satışını yasaklamıştı. Tavan fiyat uygulayanlara petrol sevkiyatı yalnızca Putin'in özel izniyle gerçekleşebiliyor.

G7 ve Avrupa Birliği ülkeleri Aralık 2022'de, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varmıştı.

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Rusya'dan petrol ürünleri satışına yönelik açıklama
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