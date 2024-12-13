Kanada ABD’ye ihracat vergisi getirmeyi değerlendiriyor

Kanada'nın ABD'ye bazı emtialarda ihracat vergisi getirmeyi değerlendirmesiyle ilgili bilgi sahibi bir kişiye göre Kanada hükümeti, seçilmiş Başkan Donald Trump'ın tüm Kanada ithalatına %25 gümrük vergisi getirme vaadini yerine getirmesi halinde ABD'ye bazı emtialara ihracat vergisi getirmeyi değerlendiriyor.

Söz konusu kişi, etkilenebilecek emtialar arasında başta ham petrol, potas ve uranyum olmak üzere enerji ürünlerinin bulunduğunu ancak nihai bir karar verilmediğini söyledi. Kanada'dan ihraç edilen ham petrolün neredeyse tamamı ABD'ye gidiyor.

Başbakan Justin Trudeau bu hafta yaptığı açıklamada Trump'ın Kanada'dan ithal edilen ürünlere %25 gümrük vergisi getirmesi halinde Kanada'nın ABD'ye misilleme yapacağını söyledi. Trudeau yetkililerin ABD'li kanun yapıcılar ve iş dünyası liderlerine baskı uygulamak ve karşılık vermek için en iyi yolları incelediğini söyledi.

Maliye Bakanı Chrystia Freeland Çarşamba gecesi yaptığı açıklamada başbakan ve eyalet başbakanlarının kritik minerallerin ve bazı metallerin ABD'ye sevkiyatını etkileyebilecek tedbirleri görüştüklerini söyledi.