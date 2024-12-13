Çin tahvil faizleri değer kaybetmeye devam ediyor

Çin tahvillerinde faizler, yetkililerin zayıflayan Çin ekonomisini canlandırmak için faizleri ve karşılık oranlarını düşürme taahhüdünün ardından rekor düşük seviyelere geriledi. Çin'in ekonomiyi canlandırma yönünde aldığı son kararlar Çin tahvil getirilerinde aşağı yönlü hareket yarattı.

Çin tahvillerinde faizler, yetkililerin zayıflayan Çin ekonomisini canlandırmak için faizleri ve karşılık oranlarını düşürme sözü vermesinin ardından rekor düşük seviyelere geriledi.

10 yıllık devlet tahvillerinin getirisi tarihinde ilk kez yüzde 1,8'in altına geriledi. Bu haftanın başlarında, Çin'in en üst düzey karar alma organı olan Politbüro, yaklaşık 14 yıldır yaptığı ilk politika değişikliğinde "orta derecede gevşek" para politikası sözü vermişti. Çin tahvilleri, salgınının patlak vermesiyle güvenli liman varlıklarına olan akını teşvik eden 2020'nin başlarından bu yana en iyi haftalık yükselişini gerçekleştirdi.

ANZ Kıdemli Stratejisti Zhaopeng Xing, bankaların yüksek miktarda nakit tutması ve Çin Merkez Bankası'nın likiditeyi gevşek tutmasını beklemesi nedeniyle daha fazla arz belirtilerine rağmen tahvillerin fiyatlarının hala yükseldiğini söyledi. Xing "Ancak piyasa zaten bir faiz oranı indirimini fiyatlandırdığı için daha fazla düşüş için alan sınırlı" ifadelerini kullandı.