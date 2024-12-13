Apara Ekonomi Bitcoin spot ETF'lerine hızlı sermaye girişi
Giriş Tarihi: 13.12.2024 08:59 Son Güncelleme: 13.12.2024 09:19

Bitcoin spot ETF'lerine hızlı sermaye girişi

Bitcoin spot ETF’lerine hızlı sermaye girişi

Altın karışık ABD ekonomik verileri nedeniyle yatırımcıları dün kar realizasyonu teşvik etmesinin ardından bugün toparlanmaya çalışıyor.

Bitcoin spot ETF'lerine net sermaye girişi ard arda 11 gündür devam ediyor. 12 Aralık'ta toplam 598 milyon dolar net giriş oldu.

BlackRock ETF IBIT'e tek günlük net giriş 432 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bitcoin spot ETF'lerinin mevcut toplam net varlık değeri 112,546 milyar dolara ulaştı

Ethereum spot ETF'lerine 12 Aralık'ta toplam 274 milyon $ net giriş oldu. Ethereum ETF'lerine net giriş art arda 14 gündür devam ediyor. BlackRock ETF ETHA'ya tek günlük net giriş 202 milyon dolar olurken, Grayscale ETF ETH'ye tek günlük net giriş 73,2238 milyon dolar oldu.

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Bitcoin spot ETF'lerine hızlı sermaye girişi
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