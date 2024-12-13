Almanya’nın ihracatı beklentilerden fazla düştü

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkenin ekim ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 2,8 azalarak 124,6 milyar avro oldu. Böylece Almanya'nın ihracatı ekimde 2023 sonundan bu yana en büyük düşüşü kaydetti.

Ülke ihracatının iki aydır art arda beklentilerin üzerinde düşüş göstermesi dikkati çekti. Piyasa beklentisi, ülkenin ekim ayı ihracatının yüzde 2 düşüş göstermesi yönündeydi.

Ekimde ithalat ise yüzde 0,1 azalarak 111,2 milyar avroya geriledi. Böylece Almanya'nın mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret fazlası 13,4 milyar avro olarak gerçekleşti. Ekim 2023'te söz konusu fazla 18,9 milyar avro olarak kayıtlara geçmişti.

ÇİN VE ABD'YE İHRACAT DÜŞTÜ

Ekim 2023'e göre ihracat yüzde 2,8, ithalat yüzde 1,7 geriledi. İhracattaki düşüş temel olarak ABD ve Çin'den gelen talepteki daralmadan kaynaklandı.

Almanya'da ekim ayı ihracatının 68,9 milyar avrosu Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapıldı. Ülke ithalatının 57,9 milyar avroluk bölümü de AB ülkelerinden gerçekleştirildi.

Eylül ayına göre, AB ülkelerine yapılan ihracat yüzde 0,7 düşerken, bu ülkelerden yapılan ithalat yüzde 0,4 arttı. Üçüncü ülkeler olarak adlandırılan AB dışındaki ülkelere yapılan ihracat ise yüzde 5,3 azalarak 55,7 milyar avroya geriledi.

Destatis verilerine göre, Almanya'nın, en önemli ticaret ortağı Çin'e ihracatı, eylül ayına kıyasla yüzde 3,8 azalarak 6,9 milyar avro oldu. Söz konusu dönemde Almanya'nın diğer önemli ticaret ortağı ABD'ye ihracatı yüzde 14,2 düşerek 12,2 milyar avroya indi.

Aynı dönemde ülkenin Rusya'ya ihracatı ekimde yüzde 9,4 azalarak 600 milyon avroya geriledi. Rusya'dan ithalat ise yüzde 27,4 artarak 200 milyon avroya yükseldi.

TÜRKİYE'DEN İTHALAT ARTTI

Almanya'nın Türkiye'ye ihracatı ise ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 azalarak 2 milyar 533 milyon avroya inerken, Türkiye'den ithalatı yüzde 2 artışla 2 milyar 108 milyon avroya yükseldi.

Bu arada, ülkenin ocak-ekim döneminde ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 01,2 azalarak 1 trilyon 300,4 milyar avro oldu.

ÇİN ETKİSİ

Analistlere göre, yavaşlayan küresel büyüme, pahalı enerji, çok fazla bürokrasi, jeopolitik belirsizlikler, Donald Trump'un gümrük vergileri tehdidi ve sanayi üretimdeki düşüş Alman ihracatını olumsuz etkiliyor.

İhracata bağımlı Alman sanayisi, zayıf küresel ekonomiden dolayı sıkıntılar yaşıyor. Pek çok merkez bankasının, yüksek enflasyon nedeniyle politika faiz oranlarını keskin şekilde artırması, makine ve otomobil gibi Almanya'nın ana ihracat ürünlerine yönelik kredilerin önemli ölçüde daha pahalı olmasına ve talebin azalmasına neden oluyor.

Çin'in ihracatta hedef pazar olmaktan ziyade giderek daha çok rakip ülke olmaya doğru evrilmesi Alman ihracat sektörünü de baskılıyor.

VP Başekonomisti Thomas Gitzel, konuya ilişkin değerlendirmesinde Alman ihracatının dördüncü çeyreğe ekimde düşüşle başlamasının iyiye işaret olmadığını belirterek, "ABD'ye yapılan ihracattaki önemli düşüşün büyük siparişlerden kaynaklanması muhtemel olsa bile, düşüş ABD ile ciddi gümrük anlaşmazlıkları olması durumunda neler olabileceğinin bir ön haberini veriyor." ifadelerini kullandı.

ALMAN EKONOMİSİ BÜYÜMEDE ZORLUK YAŞIYOR

Alman ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,3 küçülmesinin ardından yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,2 büyüme kaydederek teknik resesyona girmekten kurtulmuştu. Alman ekonomisi, özellikle bölgedeki diğer ülkelere oranla daha büyük bir rol oynayan imalat sektöründeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Ekonomi, artan faiz oranları, konjonktürel riskler ve yapısal değişiklikler gibi nedenlerle büyümede zorluk yaşıyor.

Ülke ekonomisi geçen yıl alışılmışın dışında yüksek düzeydeki enflasyonun satın alma gücünü etkilemesi, yüksek enerji fiyatları, düşen yatırımlar, zayıf dış talep ve faiz oranlarının yüksekliği gibi nedenlerle bir önceki yıla göre yüzde 0,3 daralmıştı. Almanya böylece, G7 ülkeleri içinde küçülen tek ülke olmuştu.

Hükümet, ekonomide bu yıl yüzde 0,2 küçülme bekliyor. Almanya, bu yıl da küçülürse 2023'te olduğu gibi G7 ekonomileri arasında daralan tek ülke olacak.