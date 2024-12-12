Apara Ekonomi Rusya'dan yaptırım açıklaması: AB'nin zararı 1,5 trilyon avroyu aştı
Giriş Tarihi: 12.12.2024 16:44

Rusya'dan yaptırım açıklaması: AB'nin zararı 1,5 trilyon avroyu aştı

Rusya’dan yaptırım açıklaması: AB’nin zararı 1,5 trilyon avroyu aştı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko AB’nin Rusya’ya yönelik 15’inci yaptırım paketi konusunda anlaşmasını değerlendirdi. Rusya’nın tahminlerine göre yaptırımlardan ötürü AB'nin zararı 1,5 trilyon avroyu aştı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırımlarla herhangi bir jeopolitik hedefe ulaşamayacağını belirterek, "Tahminlere göre AB'nin ülkemize uygulanan çeşitli yaptırım türlerinden kaynaklanan zararları 1,5 trilyon avroyu aşıyor." dedi.

Gruşko, AB'nin Rusya'ya yönelik 15'inci yaptırım paketi konusunda anlaşmasını değerlendirdi. Rusya'nın yaptırımlara uyum sağladığını belirten Gruşko, "AB, kendini yok eden bir yol izliyor. Yaptırımlarla herhangi bir jeopolitik hedefe ulaşılamaz." şeklinde konuştu.

Gruşko, ekonomik ilişkileri geliştirmek isteyen ülkelerle çalışmaya devam edeceklerinin altını çizerek, "AB, Rusya ile ekonomik etkileşimi tamamen reddederek dünya ekonomisinden kendini koparmak istiyorsa, bu onların kendi tercihidir. Tahminlere göre AB'nin ülkemize uygulanan çeşitli yaptırım türlerinden kaynaklanan zararları 1,5 trilyon avroyu aşıyor." ifadelerini kullandı.

AB ülkeleri, Rusya'nın gölge filosunu da hedef alan 15'inci yaptırım paketinde anlaşmıştı.

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Rusya'dan yaptırım açıklaması: AB'nin zararı 1,5 trilyon avroyu aştı
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