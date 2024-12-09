Japonya GSYH’sını yukarı yönlü revize etti

Japonya ekonomisi Temmuz-Eylül döneminde sermaye yatırımları ve ihracattaki yukarı yönlü revizyonlar sayesinde ilk raporlanandan daha hızlı büyüdü ve merkez bankasının yakın vadede faiz artırımına gideceğine dair piyasa beklentilerini canlı tuttu.

Ancak bazı analistlere göre tüketimdeki aşağı yönlü revizyon ekonomik toparlanmanın kırılgan yapısının altını çiziyor ve merkez bankasının faiz oranlarını ne kadar sürede yeniden artırabileceği konusunda belirsizlik yaratıyor.

Kabine Ofisi'nin açıkladığı revize verilere göre gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) Eylül ayına kadarki üç aylık dönemde yıllık bazda %1.2 artarak ekonomistlerin medyan tahmininden ve %0.9'luk ilk büyüme tahmininden daha yüksek gerçekleşti.

Revize rakamlar, 15 Kasım'da açıklanan ön verilerdeki %0.2'lik büyümeye kıyasla fiyat etkisinden arındırılmış olarak çeyrek bazda %0.3'lük bir genişleme anlamına geliyor.

Büyümedeki artış kısmen, %0.2'lik ön veriye kıyasla üçüncü çeyrekte %0.1 düşen sermaye harcamalarındaki beklenenden daha az düşüşten kaynaklandı. Ekonomistlerin %0,1'lik artış tahminine kıyasla, revize edilen GSYH verilerine göre dış talep ya da ihracat eksi ithalat, büyümeyi 0,2 puan düşürerek ilk okumadaki 0,4 puanlık düşüşten daha az etkiledi.

Veriler, BOJ'un 18-19 Aralık'taki bir sonraki politika toplantısında inceleyeceği faktörler arasında yer alacak ve bazı analistler kısa vadeli faiz oranlarının mevcut %0,25'ten artırılmasını bekliyor. Norinchukin Araştırma Enstitüsü baş ekonomisti Takeshi Minami, "Tüketimdeki zayıflık endişe verici olsa da Aralık ayında faiz artırımı yapılmasını destekliyor" dedi.