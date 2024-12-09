Fitch: Çin’in mali desteği artırması gerekebilir

Fitch Ratings analistlerine göre Çin'in kararlı bir şekilde teşviklere yönelmesi bazı cesaret verici işaretler doğurdu, ancak daha fazla eyleme ihtiyaç var.

PBOC bir dizi gevşeme önlemi aldı, ancak Fitch faiz indirimlerinin reel ekonomiyi canlandırmadaki etkinliğinin zayıf temel kredi talebi ve deflasyonist baskılar nedeniyle belirsiz olduğunu belirtti.

Fitch önümüzdeki iki yıl için enflasyon tahminlerini düşürerek 2025 sonunda %1,0 ve 2026 sonunda %1,3 olarak öngördü.

Yerel yönetimlerin mali baskılarını hafifletmek ve bankaları yeniden sermayelendirmek için daha fazla devlet tahvili ihraç edilmesinin de kısa vadeli ekonomik faaliyeti önemli ölçüde artırmasının olası olmadığı belirten Fitch, ihracat beklentilerinin kötüleşmesiyle birlikte, büyümenin %4'ün altına düşmesini önlemek için mali desteğin artırılması gerekebileceğini vurguladı.