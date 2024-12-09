Esad rejimi sona erdi, çimento hisseleri tavan yaptı: Borsa İstanbul yükseldi

Suriye'de 61 yıldır devam eden Baas rejiminin yıkılması tüm piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Borsa İstanbul yaşanan gelişmelerle yeni haftaya primli başlarken çimento hisseleri yükselişe geçti. İşte detaylar…

BORSA İSTANBUL 10.000 PUANIN ÜZERİNDE

Borsa İstanbul yükselişle başladığı haftanın ilk işlem gününe 10.149 - 10.197 puan arasında devam ediyor. Borsa, saat 12.05 itibarıyla yüzde 0,93 artışla 10.175 puanda hareket etti. BIST 100 endeksinde direnç 10.250 ve 10.350 puan seviyelerinde görülürken 10.100 ve 10.000 seviyeleri destek seviyeleri olarak ifade edildi.

ÇİMENTO HİSSELERİ TAVAN YAPTI

Borsa açılışında bankacılık endeksi yüzde 0,58, holding endeksi yüzde 1,01 değer kazandı. Günün ilerleyen saatlerinde bankacılık endeksi yüzde 0,46 düşüş ve yüzde 1,32 primle hareket ediyor.

Günün en çok yükseleni ve kazandıranı ise yüzde 5,19 ile taş toprak oldu. Suriye'de inşaat faaliyetlerinin hız kazanacağını yönelik beklentiler çimento hisselerini harekete geçirdi.