En çok kazandıran yatırım belli oldu

TÜİK, Kasım 2024 dönemine ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Kasım ayının şampiyonu Borsa İstanbul oldu.

YATIRIM ARAÇLARININ PERFORMANSI BELLİ OLDU

Buna göre; aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 3,95, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 2,35 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 2,68 ve devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 0,77 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken, dolar yüzde 0,04, külçe altın yüzde 0,63 ve euro yüzde 2,66 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde; mevduat faizi (brüt) yüzde 1,10 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, DİBS yüzde 0,78, dolar yüzde 1,58, külçe altın yüzde 2,16 ve euro yüzde 4,17 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Külçe altın, 3 aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,03, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4,03 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde, BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,87, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. 6 aylık değerlendirmeye göre; külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14,59, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6,86 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, aynı dönemde BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18,34, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 23,85 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK EN YÜKSEK REEL GETİRİ KÜLÇE ALTINDA GERÇEKLEŞTİ

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde, külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 27,37, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 12,11 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 3,85 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, DİBS yüzde 2,62, dolar yüzde 7,18, euro yüzde 8,69 ve BIST 100 endeksi yüzde 8,79 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 8,59, DİBS yüzde 14,28, dolar yüzde 18,30, euro yüzde 19,63 ve BIST 100 endeksi yüzde 19,72 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. (DHA)