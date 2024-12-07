Çin’in döviz rezervleri 3 trilyon 265 milyar dolara ulaştı

Çin Devlet Döviz Takas İdaresi, kasım ayına ilişkin döviz rezervi verisini açıkladı. Buna göre, ülkenin döviz rezervleri, kasım sonunda bir önceki aya göre 4,8 milyar dolarlık artış kaydetti.

Ekim ayına kıyasla yüzde 0,15 artış gösteren rezervlerin toplam değeri 3 trilyon 265 milyar dolar oldu.

Açıklamada, kasımda hem ABD doları endeksinin hem küresel finansal varlıkların fiyatlarının arttığı belirtilerek, döviz rezervlerindeki artışın takas işlemleri ile varlık fiyatlarındaki değişimin bileşik etkisinden kaynaklandığı vurgulandı.

Çin'in döviz rezervleri 12 aydır 3,2 trilyon doların üzerinde seyrediyor.