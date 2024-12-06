Wall Street analistleri: Çin son yılların en büyük faiz indirimine gidecek

Bazı Wall Street bankalarına göre, politika yapıcılar büyümeyi destekleme ve deflasyonu durdurma çabalarını yoğunlaştırırken, Çin Merkez Bankası önümüzdeki yıl son on yılın en büyük faiz indirimlerini gerçekleştirecek.

Goldman Sachs Group Inc. ve Morgan Stanley, 2025 yılında Çin Merkez Bankası'nın ana politika faizinde 40 baz puanlık indirim öngören kuruluşlar arasında yer alıyor. Bu, 2015'ten bu yana bir takvim yılında yapılan en büyük indirim olacak ve yedi günlük ters repo oranını %1,1'e indirecek. Bloomberg'in en son anketinde medyan tahmin 30 baz puanlık indirim yönündeydi.

Goldman Sachs'ın baş Çin ekonomisti Hui Shan, "Mali teşviklerin önümüzdeki yıl talebi artırmada ağır bir rol oynaması gerekecek, ancak daha düşük faiz oranlarına da ihtiyaç var. Hem zayıf iç talepten hem de ABD gümrük tarifelerindeki potansiyel artışlardan kaynaklanan güçlü büyüme rüzgarlarına karşı koymak için, para politikasının gevşetilmesi de dahil olmak üzere önemli makro gevşemenin gerekli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Ekonomistler, hükümetin borçlanma ve harcamaları artırması ve uzun süredir devam eden emlak çöküşünü istikrara kavuşturmak için daha fazla önlem alması çağrısında bulundu. Faiz indirimi tahminleri, Çin'in düşük faiz ortamının kalıcı olabileceğini gösteriyor ki bu eğilim son zamanlarda tahvil piyasalarının da gündeminde. 10 yıllık devlet tahvillerinin getirisi bu hafta ilk kez %2'nin altına düşerken, Çin'in 30 yıllık getirisi Japonya'nın altına geriledi.