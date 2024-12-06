Eli Lilly Wisconsin fabrikalarını genişletiyor

Lilly yaptığı açıklamada, bu yılın başlarında satın aldığı Kenosha County, Wisconsin'deki bir fabrikayı genişleteceğini ve yatırımın diyabet ve obezite ilaçları Mounjaro ve Zepbound gibi enjekte edilebilir ürünlere yönelik artan talebi karşılamaya yardımcı olacağını söyledi.

Lilly bu yılın üçüncü çeyreğinde 4 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi.

İlaç üreticisi genişleme inşaatına önümüzdeki yıl başlamayı planlıyor. Lilly ayrıca bu yılın başlarında Indianapolis'teki merkezinin yakınında milyarlarca dolarlık başka üretim genişleme projeleri de açıkladı.

Eli Lilly and Co.aptığı açıklamada 2020'den bu yana dünya çapında üretim tesisleri inşa etmek, genişletmek veya satın almak için 23 milyar dolardan fazla bütçe ayırdığını söyledi.