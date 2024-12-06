Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye 2 yeni finansman!

Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde malların daha verimli bir şekilde taşınmasını sağlayacak, ihracatı artıracak, iş yaratacak ve sera gazı (GHG) emisyonlarını azaltacak elektrikli demir yolu ulaşımını genişletme çabalarını desteklemek için 660 milyon dolarlık finansmanı onaylandı.

Açıklamada, Doğu Türkiye Orta Koridor Demiryolu Geliştirme Projesi'nin, Türkiye'nin mevcut sınırlı demiryolu ağının en eski ve güncel olmayan bölümlerinden birinin genişletilmesine ve modernize edilmesine yardımcı olacağı belirtildi.

PROJE DÖRT İLİ KAPSAYACAK: SİVAS, KARS...

Proje kapsamında, dizel motorlu trenler yerine Sivas'ın Divriği ilçesi ile Kars arasındaki bağlantının 660 kilometrelik tamamen elektrikli ve modern bir demir yolu hattıyla genişletileceği ifade edildi. Projenin dört ili kapsayacağı ve tren güzergahı boyunca yaşayan yaklaşık 600.000 kişinin yanı sıra yerel firmalar ve çiftliklerin refahına önemli bir destek sağlayacağına dikkat çekildi.

Açıklamada, proje tamamlandığında demir yolunun yük taşıma kapasitesinin, yıllık yaklaşık 750 bin tondan 20 milyon tona çıkacağı kaydedildi.

HALK SAĞLIĞINI KORUMAYA YÖNELİK HAZIRLIKLARA 250 MİLYON DOLARLIK FİNANSMAN

Dünya Bankası Yönetim Kurulu, ayrıca Türkiye'de halk sağlığı acil durumlarına hazırlık ve bu acil durumların ele alınmasını iyileştirmek için 250 milyon dolarlık finansmanı da onayladı.

Açıklamada, "Türkiye Kamu Sağlığı Acil Durumlarına Hazırlık Projesi, aşı üretiminin genişletilmesine ve ülkenin kamu sağlığı acil durumlarını tespit edip bunlara hızlı bir şekilde yanıt verme kapasitesinin güçlendirilmesine yardımcı olacak. Proje, ekipman ve teknik yardım finanse ederek aşı üretimini destekleyecek. Acil durum hazırlığı, ülkenin bulaşıcı hastalıklar, iklim değişikliği ve doğal afetlerden kaynaklanan risklere duyarlılığı göz önüne alındığında, çeşitli kaynaklardan kaynaklanan kamu sağlığı risklerini kapsayacak."

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, "Türkiye, uygun fiyatlı sağlık hizmetlerine erişimi artırarak ve iyi işleyen bir birincil sağlık hizmetleri ağı aracılığıyla sağlık sonuçlarını iyileştirerek sağlık sektöründe önemli adımlar attı. Bu operasyon, kamu sektörünün hastalık salgınlarını kontrol altına alma ve halk sağlığı acil durumları için etkili bir şekilde yanıt ve risk iletişimi planlama kapasitesini güçlendirerek ülkenin dayanıklılığını artıracaktır. Dünya Bankası, Türkiye'nin halkını küresel pandemiler gibi yeni ve ortaya çıkan halk sağlığı risklerinden koruma çabalarını desteklemekten mutluluk duymaktadır." dedi.