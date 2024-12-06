BIST 50’de açığa satış yasağı kalktı

Sermaye Piyasası Kurulu bülteninde BIST 50'de yer alan şirketler için açığa satış yasağının kaldırıldığı ifade edildi. 2023 yılından bu yana devam eden yasağın kaldırılacağı bir süredir konuşuluyordu.

AÇIĞA SATIŞ YASAĞI NE ZAMAN KALDIRILACAK?

2023 yılı başında 6 Şubat depremlerinin ardından açığa satış yasaklandı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) kararına göre BIST 50'de yer alan şirketler için açığa satış yasağının 2 Ocak tarihinde kaldırılacağını açıkladı.

SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, kasım ayının son haftasında konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Teknik altyapısını yapalım, ondan sonra açığa satış yasağını kaldıracağız" ifadelerini kullanmıştı. Yasağın kalkmasının ardından borsada yabancı yatırımcı girişlerinin artacağı ifade ediliyor.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun bülteninde şu ifadeler yer aldı:

"Kurul Karar Organı'nın 06/02/2023 tarihli kararı ile Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında getirilen açığa satış yasağının 02/01/2025 tarihinden itibaren, Borsa İstanbul AŞ tarafından ilan edilen BIST 50 endeksinde yer alan pay piyasaları ile sınırlı olarak kaldırılmasına,

Açığa satış yasağı kaldırılan pay piyasalarında gerçekleştirilecek işlemlerde, Kurulumuzun Seri: V, No: 65 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ'in 24 ve 28 inci maddeleri uyarınca, gün içinde sahip olunmadan sat��lan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonlara ilişkin olarak da açığa satış tuşuna basılmasının zorunlu olduğu hususunda yatırımcıların ve yatırım kuruluşlarının bilgilendirilmesine karar verilmiştir."

BORSADA AÇIĞA SATIŞ NEDİR?

Bir yatırımcının elinde olmayan menkul kıymeti ödünç olarak satmasına açığa satış deniliyor. Bir varlığın fiyatının düşeceği tahmin ediliyorsa kullanılan bir yöntem olarak biliniyor. Bu işlemdeki amaç hisse senedinin fiyatı düştüğünde daha düşük bir fiyattan geri alıp ödünç aldığı hisseleri iade ederek aradaki farktan kâr elde etmektir.