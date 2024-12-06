ABD tarım dışı istihdamı beklentilerin üzerine çıktı

ABD'de Kasım ayında tarım dışı istihdam 227 bin oldu. Piyasa beklentileri 202 bin olması yönündeydi.

Kasım ayında işsizlik oranı yüzde 4,2 olarak kaydedilirken bu veriye ilişkin beklenti yüzde 4,1 olmuştu. Kasırgaların etkili olduğu Ekim ayı için 12 bin olarak açıklanan tarım dışı istihdam artışı da 36 bine revize edildi. Son iki aya ilişkin revize ise 56 bin artış yönünde oldu.

Enflasyon görünümü açısından izlenen saatlik kazançlar tarafında da beklentileri ılımlı da olsa aşan bir tablo ortaya çıktı. Kasım'da ortalama saatlik kazançlar bir önceki aya göre yüzde 0,4 arttı. Beklenti artışın yüzde 0,3 olması yönündeydi. Ortalama saatlik kazançlarda yıllık artış ise yüzde 4 ile yüzde 3,9'luk beklentiyi aştı.