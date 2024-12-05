Apara Ekonomi Japonya'nın BOJ ile ortak açıklamasını revize etme planı yok
Giriş Tarihi: 5.12.2024 09:06 Son Güncelleme: 5.12.2024 09:06

Japonya'nın BOJ ile ortak açıklamasını revize etme planı yok

Japonya’nın BOJ ile ortak açıklamasını revize etme planı yok

Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba, hükümet ile Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) ortak açıklamasını revize etme gibi bir planının olmadığını açıkladı.

Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba, Japonya hükümetinin ekonomiyi deflasyondan çıkarmaya odaklanan merkez bankası ile ortak bir açıklamayı revize etmeyi planlamadığını söyledi.

Ishiba parlamentoya yaptığı açıklamada, yendeki aşırı yükselişleri tersine çevirme ihtiyacının, eski Başbakan Shinzo Abe'nin 2012-2013 yıllarında cesur parasal genişleme, gevşek maliye politikası ve yapısal reformdan oluşan "Abenomics" teşvik politikalarını uygulamaya koyduğunda kamuoyuyla paylaşıldığını söyledi.

Ishiba, "Ancak o dönemde uygun olabilecek politikalar, sürdürülmeleri halinde yan etkilere neden olabilir" diye ekledi.

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Japonya'nın BOJ ile ortak açıklamasını revize etme planı yok
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