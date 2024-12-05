Fitch’ten Çin konut piyasasına dair değerlendirme

Finansal esneklik, çoğu derecelendirilmiş konut inşaatçısı için en önemli derecelendirme faktörü olmaya devam ettiğini belirten Fitch, çünkü emlak geliştiricisi için en önemli likidite kaynağı olan konut satışları, tahminimize göre% 15 oranında düşmeye devam edecek.

Kamu iktisadi teşebbüsü (KİT) geliştiricileri ile özel sektöre ait teşebbüs (POE) geliştiricileri arasındaki fonlama koşullarındaki farklılığın da devam etmesi muhtemeldir, KİT geliştiricileri büyük ölçüde onshore tahvillere erişimi elinde tutmaktadır. Longfor Group Holdings Limited (BB/Negatif) gibi bazı POE geliştiricileri, teminatsız borçlanmalarını, yatırım amaçlı gayrimenkul portföylerine karşı teminatlandırılmış kara kredileriyle değiştirebilmiştir.

Öte yandan, finansal yapı, yatırım planlarını arazi bankacılığı faaliyetlerini azaltmak ve nakdi korumak için ayarladıklarından, çoğu derecelendirilmiş ev inşaatçısı için orta derecede önemli bir faktördür. Çin ev inşaatı sektöründeki derecelendirilmiş ihraççılarımızın yarısı şu anda Negatif derecelendirme görünümündedir.

Bu, söz konusu şirketler için satış riskini ve devlet desteğine rağmen sektörün istikrara kavuşamayabileceğini yansıtmaktadır.