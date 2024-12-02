Apara Ekonomi Tesla'nın değeri Musk ve Trump samimiyeti ile yükseldi
Giriş Tarihi: 2.12.2024 15:57

Tesla'nın değeri Musk ve Trump samimiyeti ile yükseldi

Tesla’nın değeri Musk ve Trump samimiyeti ile yükseldi

Elon Musk'ın ABD Başkanı seçilen Donald Trump ile samimiyeti Tesla'nın piyasa değerini artırdı. Tesla küresel şirketler arasında değeri en çok artan şirket oldu.

Tesla'nın piyasa değeri, otomobil üreticisinin CEO Elon Musk ve ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın yakın ilişkileri sayesinde arttı. Tesla, büyük küresel şirketler arasında Kasım ayında en fazla artış gösteren şirket oldu.

TESLA'NIN PİYASA DEĞERİ YÜZDE 38,1 ARTTI

Donald Trump'ın geçiş ekibinin sürücüsüz araçlarla ilgili federal düzenlemeleri gevşetmeyi planladığı ve potansiyel olarak otonom araçların piyasaya sürülmesini kolaylaştıracağı yönündeki haberler üzerine Tesla'nın piyasa değeri geçen ay %38,1 artışla 1,1 trilyon dolara yükseldi.

Tatil alışverişi konusundaki iyimserlik Walmart'ın piyasa değerinin %12,9 artışla 743,5 milyar dolara yükselmesine yardımcı oldu. JPMorgan Chase'in piyasa değeri, CEO Jamie Dimon'ın bankayı yönetmeye devam edeceğinin açıklanması ve yatırımcıların Trump'ın kredi verenler için olumlu politikalar getireceğinden emin olmasıyla %12,5 artarak 703 milyar dolara yükseldi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Tesla'nın değeri Musk ve Trump samimiyeti ile yükseldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz