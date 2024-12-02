ECB Baş Ekonomisti Lane: ECB kriz dönemi stratejisini terk edecek

Financial Times'a göre, Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarının düşürülüp düşürülmeyeceğine karar vermek için en son ekonomik verileri kullanmaya odaklanmayı bir kenara bırakarak, Euro Bölgesi'nin faiz belirleyicileri tarafından bir neslin en kötü enflasyon dönemini kontrol altına almak için kullanılan temel stratejilerden birinin çanını çalmaya hazırlanıyor.

ECB'nin baş ekonomisti Philip Lane, Financial Times'ın Soumaya Keynes'le Ekonomi Programı'na verdiği demeçte, merkez bankası enflasyonun orta vadeli hedefi olan yüzde 2'ye ulaşacağından emin olduktan sonra, gelecekte bir noktada para politikası kararlarının "geriye dönük olmaktan ziyade yaklaşan riskler tarafından yönlendirilmesi" gerektiğini söyledi.

Enflasyondaki salgın sonrası artıştan önce, ECB ve diğer büyük merkez bankaları faiz oranlarına karar verirken enflasyonun iki yıl sonra nerede olacağına dair tahminlerine büyük önem veriyorlardı. Ancak enerji piyasalarındaki fiyat artışlarının - tedarik zincirindeki aksaklıklar ve Ukrayna'daki savaşın etkisiyle - kalıcı olacağını görememeleri, faiz belirleyicilerinin güvenilirliklerini korumakta zorlanmalarına neden oldu.

Lane, enflasyonun ECB'nin hedefi olan yüzde 2'ye yaklaşmış olmasına rağmen "gidilecek biraz daha mesafe olduğunu" vurguladı. Lane, ECB'nin 2025 yılı boyunca yüzde 2 hedefine ulaşmayı beklediği için, bu, önümüzdeki yılın merkez bankasının 2022 öncesi moduna geri dönebileceği nokta olabileceği anlamına geliyor.

"Bir noktada, çok önemli dezenflasyon mücadelesinden enflasyonu sürdürülebilir bir temelde yüzde 2'de tutma mücadelesine geçiş yapacağız" diye konuşan Lane, bu noktanın tam olarak ne zaman olacağı konusunda yorum yapmaktan kaçındı, ancak önümüzdeki yıl boyunca "yüzde 2'lik daha sürdürülebilir bir komşuluğa geçiş olacağını" söyledi.

Bazı analistler, ECB'nin 12 Aralık'ta yapacağı bir sonraki politika toplantısında gelecekteki duruşuna ilişkin üslubunu değiştirmeye başlayacağını umuyor. 12 Aralık'ta ECB'nin temel mevduat faizini çeyrek puan daha düşürerek yüzde 3'e indirmesi bekleniyor - bu seviye genellikle hala kısıtlayıcı olarak kabul ediliyor.

Lane, ECB'nin kısa vadeli verilere odaklanmayı tamamen bırakmayabileceğini ima etti. "Veri bağımlılığı öncelik sıralamasında aşağılara düşerken, yeni zorluk gelen riskleri toplantı bazında değerlendirmek" olacağını söyledi.